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DAÜ Mezunu Ahmet Bilgen, Türkiye’nin İlk Sertifikalı Melek Yatırımcısı Olarak Zirvede

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Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu Ahmet Bilgen, teknoloji ve girişimcilikteki başarılarıyla dikkat çekiyor. Foriba’nın global satışından sonra 30’dan fazla girişime yatırım yaparak ekosisteme katkı sağladı
DAÜ Mezunu Ahmet Bilgen, Türkiye’nin İlk Sertifikalı Melek Yatırımcısı Olarak Zirvede

DAÜ MEZUNU TÜRKİYE’NİN İLK SERTİFİKALI MELEK YATIRIMCISI AHMET BİLGEN’İN GİRİŞİMCİLİK BAŞARISI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans ve yüksek lisans programı mezunu Ahmet Bilgen, girişimcilik ve teknoloji dünyasındaki başarı hikayesiyle DAÜ’nün gurur kaynaklarından biri oldu.

 

Akademik Temelden Uluslararası Başarıya

Ahmet Bilgen, DAÜ’deki lisans eğitimini tamamladıktan sonra Paralel Bilgisayar Mimarileri üzerine yüksek lisans yaptı. Bu süreçte, iki yıl boyunca DAÜ’de araştırma görevlisi olarak görev aldı. Bilgen, DAÜ’nün çok disiplinli eğitim sistemi ve çok kültürlü ortamının kariyerinde sağlam bir temel oluşturduğunu her fırsatta dile getiriyor.

 

Uluslararası Yazılım Dünyasına Adım

1995 yılında İstanbul’a taşınan Bilgen, çeşitli şirketlerde teknoloji mühendisliği yaptıktan sonra, 1997 yılında SAP’nin İzmir ofisinde Teknoloji Danışmanı olarak uluslararası yazılım dünyasına adım attı. 1999 yılında dört arkadaşıyla birlikte FIT Consulting’i kuran Bilgen, SAP teknolojilerinde (Veri İşleme Sistemleri, Uygulamaları ve Ürünleri) global bir başarı hikayesi yazma hedefiyle yola çıktı.

 

Zorluklara Rağmen Büyük Başarı

FIT Solutions (daha sonra Foriba), 2009 yılında ürün odaklı bir teknoloji şirketine dönüşerek uluslararası alanda büyümesini sürdürdü. Şirket, 6 ülkede faaliyet gösteren, 650’den fazla uluslararası firma ve 18.000’den fazla KOBİ’ye hizmet sunan bir dijital dönüşüm lideri haline geldi.

 

Bilgen’in liderliğinde Foriba, 2014 yılında Revo Capital’den, 2018 yılında ise IFC ve Endeavor Catalyst gibi uluslararası yatırımcılardan yatırımlar aldı. 2019 yılında, Foriba’nın İngiliz fonu HG Capital’in şirketi Sovos’a satışıyla Türkiye’nin en önemli "çıkışlarından" birine imza atıldı.

 

Yeni Girişimler ve Melek Yatırımcılık

Ahmet Bilgen, Foriba sonrası girişimcilik serüvenine hız kesmeden devam etti. Trendbox, FigoPara ve Caretta Robotics gibi yeni nesil teknoloji şirketlerinin kurucusu olan Bilgen, 2023 yılında FigoPara’dan da başarılı bir çıkış gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk sertifikalı melek yatırımcılarından biri olan Bilgen, bugüne kadar 30’dan fazla girişime yatırım yaparak ekosistemin gelişimine katkı sağladı.

 

DAÜ Uluslararası Başarı Yolculuğumda Bana Her Zaman Yol Gösterici Oldu

2021 yılında doğup büyüdüğü Kıbrıs’a geri dönen Bilgen, işlerini buradan yönetmeye devam ederken girişimcilik alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı sürdürüyor. Ahmet Bilgen, DAÜ’de aldığı eğitimin hayatındaki önemini şu sözlerle ifade ediyor: “DAÜ’deki çok kültürlü ortam ve aldığım çok yönlü eğitim, uluslararası başarı yolculuğumda bana her zaman yol gösterici oldu. Bu değerli katkılar için tüm hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

Girişimcilik kariyerindeki başarılarının yanı sıra gençlere ilham olmayı da hedefleyen Bilgen, şu mesajıyla DAÜ ailesine cesaret veriyor: “Her kriz bir fırsattır. Hayallerinizin peşinden gidin ve asla vazgeçmeyin!”

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