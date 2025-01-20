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DAÜ Mezunu Aslıhan Bakırlı Millet’ten Uluslararası Kariyer Başarısı

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Danone’de IT ve Veri Portföyü ve Yöntemleri Müdürü olarak görev yapan Aslıhan Bakırlı Millet, DAÜ’de aldığı eğitimin kariyerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
DAÜ Mezunu Aslıhan Bakırlı Millet’ten Uluslararası Kariyer Başarısı

 

 

DAÜ’NÜN BAŞARILI MEZUNU: ASLIHAN BAKIRLI MİLLET

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Aslıhan Bakırlı Millet, kariyerinde elde ettiği başarılarla DAÜ’nün gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Fransız şirketi Danone’de IT ve Veri Portföyü ve Yöntemleri Müdürü olarak görev yapan Millet, kariyerindeki bu önemli başarının temelinde DAÜ’de aldığı nitelikli eğitimin büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor.

 

“DAÜ, Bana Yalnızca Akademik Bilgi Kazandırmakla Kalmadı”

DAÜ’de geçirdiği dört yıl boyunca kazandığı bilgi ve becerilerin, profesyonel hayatında kendisine güçlü bir başlangıç sağladığını belirten Millet, “DAÜ, bana yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve etkili iletişim becerileri geliştirmemde de büyük rol oynadı. Bu beceriler, kariyerimin her aşamasında bana rehberlik etti.” ifadelerini kullandı.

 

Millet, DAÜ’nün uluslararası yapısının ve sunduğu sosyal imkanların kişisel gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Millet, “DAÜ, bana hem güçlü bir akademik altyapı sağladı hem de uluslararası bir ortam sunarak farklı kültürlerden insanlarla tanışma, iletişim ağı kurma ve ömür boyu sürecek dostluklar kurma fırsatı sundu. Üniversiteme ve hocalarıma minnettarım.” dedi. Millet, DAÜ’de geçen dört yılını ise “Yoğun bir emek gerektiriyordu ama aynı zamanda çok keyifliydi.” sözleriyle tanımladı.

 

Aslıhan Bakırlı Millet’in ulaştığı bu önemli başarı, DAÜ’nün kaliteli eğitimi ve mezunlarına sağladığı fırsatların bir kez daha altını çiziyor.

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