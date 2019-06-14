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DAÜ mezunu Banu Akeloğlu’nun ikinci kitabı “Göz Göz Göztepe” satışa çıktı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 2004 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezunu Banu Akeloğlu’nun yeni kitabı “Göz Göz Göztepe”, Türkiye’deki tüm kitapçılarda satışa çıktı.
DAÜ mezunu Banu Akeloğlu’nun ikinci kitabı “Göz Göz Göztepe” satışa çıktı

Normalde polisiye yazarı olan DAÜ mezununun futbol ve aşkı harmanladığı yeni romanı, satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Okurlarından çok olumlu geri dönüşler alan “Göz Göz Göztepe”, oldukça sürükleyici ve keyifli oluşuyla ön plana çıkıyor. Kıbrıs’tan hiçbir zaman kopamayan DAÜ mezunu Akeloğlu, kitap çıkmadan hemen önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelip okulunu ve 6 yıl yaşadığı şehri ziyaret etti. Akeloğlu, her zaman “İkinci memleketim” dediği Kuzey Kıbrıs’a yaptığı bu düzenli ziyaretlerin kendisine uğur getirdiğine inandığını belirtti.

 

Hayalindeki İşi de Yapıyor

DAÜ’den mezun olduktan sonra kariyerine otomotiv sektöründe başlayan Banu Akeloğlu, Lefkoşa’da yer alan ASEL Engineering isimli şirkette çalıştı. Ardından İstanbul’da çeşitli otomotiv firmalarında kariyerini sürdüren Akeloğlu, 2008 yılında TEMSA şirketinde işe başladı. Akeloğlu, 2014 yılının Eylül ayından beri TEMSA’nın memleketi Adana’da bulunan merkezinde Satınalma Yöneticisi olarak sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra, önemli bir kadın polisiye yazarı olmayı da başardı.

 

Kitabın önsözünde ise kitapla ilgili şu dizeler yer alıyor:

 

“Güneyliyim ben. Hatta sizin memlekette deniz var mı diye sorulan şehrin çocuğuyum. Çukurova’nın pamuk tarlalarının arasında, pamuklara sarıp sarmalanan şehirde, Adana’da doğdum! Bu kitapta, Akdeniz’in ateşi ile harmanlanmış bir Göztepe hikâyesi okuyacaksınız. Neden ve nasıl diye soracaksınız. Hatta ne alaka değil mi? Cevabı çok basit; AŞK! Öyle erkeğe ya da kadına duyulan bir aşk değil; tutkuya, sevgiye, kavgaya ve geleceğe birlikte inananların aşkı bu. Geç tanışılan bir aşk. Ama zaten aşkı bulmak öyle kolay değil ki…İnsan kaç kere aşkı kalbinde hissettiren, coşkusuyla titreten o tutkuyu yaşayabilir ki? Her baharda, memleketinde açan portakal çiçeklerinin kokusu ile 14 Haziranlarda yakılan meşalelerin kokusunu bir tutan ve her 14 Haziran’da bir şehri değil, her şehri yakabilecek o tutkuya sahip bir Adanalı’nın kaleminden...Her şeyden öte sevdiğim Göztepe’ye ve tüm Göztepeli’lere sevgi ve saygılarımla…”

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