DAÜ Mezunu Çağatay Kaan Eren’den Yeni Mezunlara İlham Veren Mesaj

Washington, D.C.’de kariyerini sürdüren Çağatay Kaan Eren, DAÜ’nün sağladığı eğitim ve deneyimlerin başarı yolculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Yeni mezunlara ise cesaretli olmaları ve yeteneklerini göstermeleri çağrısında bulundu.

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ MEZUNU ÇAĞATAY KAAN EREN YENİ MEZUNLARA İLHAM VERİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden hem lisans hem de yüksek lisans dereceleriyle mezun olan Çağatay Kaan Eren, şu an Washington, D.C.’de Destination DC adlı şehrin resmi destinasyon pazarlama organizasyonunda Executive Meetings Manager olarak görev yapıyor.

Eren, mezuniyet sonrası kariyer yolculuğunda DAÜ’nün sağlamış olduğu güçlü akademik eğitimin yanı sıra uluslararası bağlantıların kendisine geniş bir vizyon kazandırdığını belirtti. Öğrenci kulüplerinde aktif olarak görev almanın liderlik ve organizasyon becerilerine önemli katkılar sağladığının altını çizen Eren, DAÜ öğrenci kulüplerinde edindiği deneyimin Washington, D.C.’de düzenlenen Türk Kültür Gecesi etkinliğinde başarılı olmasında önemli bir katkısı olduğunu aktardı.

“Kendinize Güvenin, Yeteneklerinizi Göstermekten Çekinmeyin”

Yeni mezunlara yönelik tavsiyelerde bulunan Eren, tutkuların peşinden gitmenin, öğrenmeye açık olmanın ve küçük adımları küçümsememenin önemine vurgu yaptı. Eren; başarının sabır ve cesaretle geldiğini belirterek şu sözlere yer verdi: “Hayatta her başarı, bir sonraki fırsat için bir adım oluşturur. Kendinize güvenin, yeteneklerinizi göstermekten çekinmeyin ve kendi hikayenizi yazarken hem kişisel hem de profesyonel anlamda tatmin olacağınız bir yolculuk yaşayın.” Eren son olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mezunlarına güçlü bir temel sunduğunu hatırlatarak, yeni mezunlara başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu diledi.