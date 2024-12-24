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DAÜ Mezunu Dr. Alihan Keskin, Kubbe-i Hadra’nın Restorasyonuna İmza Attı

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1274’ten bu yana ayakta duran ve dünyada tek olma özelliği taşıyan Kubbe-i Hadra’nın restorasyonunu yöneten Dr. Alihan Keskin, hem mimari hem de akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda takdir topladı.
DAÜ Mezunu Dr. Alihan Keskin, Kubbe-i Hadra’nın Restorasyonuna İmza Attı

DAÜ MEZUNU ALİHAN KESKİN DÜNYADA TEK OLARAK BİLİNEN KUBBE-İ HADRA’NIN RESTORASYONUNA İMZA ATTI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Dr. Alihan Keskin, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Keskin, özellikle 2011-2023 yılları arasında Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki resmî kurumlara ait eski eserlerin restorasyon projelerinde Şantiye Şefi olarak görev aldı. Hazreti Mevlâna Türbesi’nin restorasyon projesinde yer alan Keskin, 2020-2024 yılları arasında ise dünyada tek olma özelliği taşıyan Kubbe-i Hadra’nın restorasyon sürecini yönetti.

 

 

Eşsiz Bir Mimari Eserin Korunmasına Öncülük Etti

1274 yılında inşasına başlanan ve turkuaz renkli çinileriyle dünyada tek olma özelliği taşıyan Kubbe-i Hadra, 2020 yılında Dr. Keskin’in de yer aldığı proje kapsamında tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine girdi. Dr. Keskin, söz konusu eserin restorasyon çalışmalarında türbe çinilerinin yenilenmesi, ahşap iç iskele tasarımı ve yapının korunmasıyla ilgili çalışmaları bizzat yönetti. Dr. Keskin tarafından tasarlanan ahşap iç iskele, TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından tescillendi ve ulusal mimarlık sergilerinde sergilenmeye değer bulundu.

 

Bilimsel Çalışmalara ve Akademik Yayınlara İmza Attı

Dr. Keskin, Kubbe-i Hadra’nın restorasyon sürecinde sadece bir mimar olarak değil, aynı zamanda akademik bir araştırmacı olarak da önemli katkılar sundu. Restorasyon sırasında kullanılan malzemeler ve teknikler üzerine yaptığı araştırmalar uluslararası sempozyumlarda sunularak, prestijli yayınlarda yer aldı. Kubbe-i Hadra’nın çinilerinin yenilenmesinde kullanılan yapıştırıcıların test sürecinden, ahşap iç iskele tasarımına kadar birçok konuda bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Dr. Keskin, restorasyon sürecinin her aşamasını kayıt altına aldı.

 

Çalışmalar, ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulurken, TRT Avaz ve Kanal 3 gibi televizyon kanallarında da röportajlara konu oldu. Ayrıca, Dr. Keskin tarafından türbenin restorasyonu sırasında öğrencilere ve kamu yetkililerine sunumlar yapılarak, kültürel mirasın korunması konusundaki bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

 

Gururlu Bir DAÜ Mezunu

Dr. Keskin, DAÜ’de aldığı eğitimin kendisini hem mesleki hem de akademik anlamda bu noktaya getirdiğini vurgulayarak, DAÜ’deki akademik altyapının ve vizyoner eğitim anlayışının kendisine uluslararası düzeyde katkı sağladığını belirtti. Dr. Keskin, DAÜ’nün sağladığı uygulamalı eğitim ve mimarlık alanındaki yenilikçi yaklaşımı sayesinde mesleğinde böylesine büyük başarılara imza atabildiğini vurgulayarak “Bir DAÜ mezunu olarak böylesine önemli bir projede yer almak benim için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

 

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