DAÜ mezunu Shahab Anbarjafari’den 3 öğrenciye burs desteği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne ilk kez bir DAÜ mezunu destek verdi. Böylece Yeni Burs Sistemi’ne ilk uluslararası desteği vermiş olan 2010 DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Mezunu Shahab Anbarjafari, ihtiyaç sahibi 3 DAÜ öğrencisine burs sağladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığı DAÜ’den mezun olmasından yalnızca 9 yıl sonra kariyerinde Profesör unvanına ulaşarak DAÜ Ailesi’ni gururlandıran Anbarjafari, şu anda hem Estonya’nın köklü üniversitelerinden Tartu Üniversitesi’nin Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Intelligent Computer Vision (iCV) araştırma grubuna liderlik ediyor, aynı zamanda da 157 ülkeden 276 binin üzerinde çalışanı olan küresel bir şirket olan PricewaterhouseCoopers’ın (PWC) Helsinki merkezinde Artificial Intelligence (AI) Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

DAÜ mezunu Shahab Anbarjafari Yeni Burs Sistemi ile ilgili bilgi almasının ardından DAÜ Rektörlüğü’ne ulaşarak 3 gence destek olmak istediğini bildirdi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Anbarjafari ile Skype üzerinden görüştü. Söz konusu görüşme 16 Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 14:00’te gerçekleşti. Görüşmede DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

“DAÜ Mezunları Büyük Bir Ailedir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, görüşmede DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan, ancak mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, öncelikle DAÜ mezunu Anbarjafari’yi yıllar sonra görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisi ile gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, “Burs sistemimizi duyan mezunumuz, bu projeye destek oluyor. DAÜ mezunlarının büyük bir ailenin parçası olarak birbirlerine ve kurumlarına yardımcı olmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Anbarjafari’nin gerek akademik alanda, gerekse de özel sektörde bu derece başarılı olmasının, DAÜ’nün verdiği eğitim kalitesinin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, “Anbarjafari lisans, yüksek lisans ve doktorada benim öğrencimdi. Burs projemize ilk uluslararası desteği veren mezunumuz olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin çoğu programı uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiştir

Mezunlarımız hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, burada aldıkları kaliteli eğitim ile mutlaka mesleklerinde başarılı olurlar. Mezunumuz Anbarjafari’nin başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çok Mutluyum”

2010 DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı Mezunu Shahab Anbarjafari de konuşmasında, “Burs projenize destek vermek benim için bir onurdur. 10 yıldan fazla bir süre boyunca içerisinde bulunduğum kuruma destek verme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Şu anda sahip olduklarım, DAÜ’de aldığım eğitim sayesindedir. Proje kapsamında 3 öğrenciye destek oldum. Umarım başarılı olurlar ve onlar da 3 başka öğrencinin eğitimine katkıda bulunurlar. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Seninle Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Shahab Anbarjafari’nin doktora eğitimi sırasında danışmanı olan Prof. Dr. Hasan Demirel de konuşmasında, “Anbarjafari 2003 yılında ofisime elinde küçük bir lego robotuyla geldi. Çok heyecanlı ve öğrenmeye meraklı bir öğrenciydi. Hemen istediğini aldı. Çünkü üniversitemizde çok iyi akademisyenlerimiz vardır. DAÜ’nün 60 binin üzerinde mezunu bulunmaktadır. Anbarjafari 9 yılda çok çalıştı. İngiltere, Türkiye ve Estonya gibi ülkelerde bulundu. Şu anda Tartu Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapıyor. Yalnızca üretimde değil, araştırma alanında da başarılı oldu. Bu çok büyük bir başarıdır. Seninle gurur duyuyoruz. 3 öğrencimize verilen burs ile daha fazla Anbarjafari’ler yetiştireceğiz. Böylece ailemizi genişleteceğiz. Kuruma ne kadar değer verdiğini gösterdin. Desteğin için çok teşekkür ediyoruz. Pandemi biter bitmez DAÜ’ye ziyaretini bekliyoruz” şeklinde konuştu