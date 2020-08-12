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DAÜ mezunu Tanya Kilitkayalı, Master Chef'te finali de geçti! (VİDEO HABER)

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DAÜ mezunu Tanya Kilitkayalı Masterchef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.
DAÜ mezunu Tanya Kilitkayalı, Master Chef'te finali de geçti! (VİDEO HABER)

Master Chef Türkiye’de heyecanın dozu artıyor...

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar ana kadroya katılacak 10’uncu yarışmacı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde hazırlayanlar arasından bir isim daha seçildi ve ana kadronun 10. yarışmacısı olmaya hak kazandı.

DAÜ MEZUNU TANYA KİLİTKAYALI MASTERCHEF’E SEÇİLDİ

Master Chef’in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde 16 kişilik ana kadroya katılacak 10’uncu isim belirlendi. Final turunda final oyunu oynayacak 6 yarışmacıyı belirlemek için şefler tutmaç çorbasının yapılmasını istedi. 6 kişinin belirlenmesinin ardından final turunda ise, jumbo karides ile en lezzetli ve farklı yemeği hazırlayan Tanya birinci seçildi.

Böylece 16 kişilik ana kadronun 10’uncu yarışmacısı Tanya Kilitkayalı oldu.

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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