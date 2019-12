DAÜ-Mika Kariyer Gelişim Programı ilgi çekiyor

Kariyer Gelişim Programı kapsamında DAÜ’lü akademisyenler, uzmanlar ve kariyerlerinde başarıya ulaşan DAÜ mezunları tarafından öğrencilere kariyer yolculuklarında doğru kararlar vermelerini sağlayacak seminerler veriliyor. DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici tarafından yapılan açıklamada, “Kariyer Gelişim Programı’nı düzenleme amacımız öğrenci memnuniyetini arttırmaktır. Bu çalışmaları; öğrencilerimize, iş hayatına atılmadan önce DAÜ’den mezun olmanın farkını gösterebilmek adına yapıyoruz. Öğrencilerimizin mezun olmadan önce, mezun olacakları üniversitenin özel uygulamaları ve akreditasyonları ile ilgili bilgilerini arttırıyoruz” diye konuştu. Öğrencilerin programa olan ilgisinden memnun olduğunu aktaran Ekşici, “Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra mezunlarımız bizim referanslarımız olacak. Bu nedenle çok iyi referanslarımızın olmasını sağlamak için bu programları yapıyoruz” diye konuştu.

Kariyer, Gelişim ve Girişimcilik

2 Aralık 2019 Pazartesi günü, 14:30 – 16:00 saatleri arasında DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Turan Değirmencioğlu tarafından “Interview Techniques – Educational and Job Purposes” başlıklı seminer verildi. 3 Aralık 2019 Salı günü, 10:30 – 12:00 saatleri arasında DAÜ Mezunu ve Creditwest Bankası İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi tarafından “Kariyer ve Mülakat Tüyoları”, 14:30-16:20 saatleri arasında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tanova tarafından “Akreditasyonlar, Tanınırlıklar, Sıralamalar ve Üyelikler / Accreditations, Recognitions, Rankings and Memberships” başlıklı seminer verildi. 4 Aralık 2019 Çarşamba günü, 14:30 – 15:20 saatleri arasında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tanova tarafından “Organizational Behaviour” ve 15:30 – 16:20 saatleri arasında ise seminerin Türkçe versiyonu “Örgütsel Davranış” başlıklı seminerler verildi. 5 Aralık 2019 Perşembe günü, 10:30 – 11:20 saatleri arasında DAÜ-MİKA Network Sorumlusu Deniz Şenyiğit ve Mahdi Alnunu tarafından “DAÜ Mezun Ağı” başlıklı Türkçe seminer ve 11:30 – 12:20 saatleri arasında seminerin İngilizce versiyonu “EMU Network” başlıklı seminer verildi. Aynı gün 14:30 – 15:20 saatleri arasında ise Girişimcilik Eğitimi Uzmanı Dr. Beste Sakallı tarafından “Girişimci Misiniz?”, 15:30 – 16:20 saatleri arasında DAÜ İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Avcı tarafından “Özgeleceğiniz Hazır Mı?” başlıklı seminerler verildi. 6 Aralık 2019 Cuma günü, 14:30 – 16:00 saatleri arasında, DAÜ İletişim Fakültesi’nden Uğurcan Taşdelen tarafından “İletişim Becerileri ve Yazım Teknikleri” başlıklı seminer verildi.

Dolu Programıyla Devam Ediyor

DAÜ-MİKA Kariyer Gelişim Programı kapsamında verilecek olan seminerler, 10 Aralık 2019 Salı günü, 14:30 – 15:20 saatleri arasında AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Abdullah Alperen Çerçi ve AIESEC Doğu Akdeniz Kurul Üyesi Ayşenur Yılmaz tarafından “Global Internship” başlıklı İngilizce ve ardından 15:30 – 16:20 arasında “Küresel Stajlar” başlıklı Türkçe seminerlerle devam edecek. 11 Aralık 2019 Çarşamba günü, 14:30 – 15:20 saatleri arasında Dr. Beste Sakallı tarafından “Are We Entrepreneurial? Why Do We Need An Entrepreneur?” başlıklı seminer verilecek. DAÜ-MİKA Kariyer Gelişim Programı; 12 Aralık 2019 Perşembe günü, 14:30 – 15:20 saatleri arasında, DAÜ Eğitim Uzmanı Kutlay M. Halkseven tarafından Türkçe olarak “DAÜ’de Lisansüstü Eğitim” ve 15:30 – 16:20 saatleri arasında İngilizce olarak “Graduate Studies at EMU” başlıklı seminerlerin verilmesinin ardından sona erecek