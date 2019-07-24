DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tasarla / uygula projesi gerçekleştirdi
Türkiye MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte kamu-yararı odaklı üretim ve deneyim için Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk Plajı ihtiyaçlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projede büfe, yarı açık alanı, can kurtaran kulesi ile plajda kullanılmak üzere sezlong, hamak ve oturma birimleri tasarlandı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri yaz stajı kapsamında Yeniboğaziçi Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) iş birliğiyle Tasarla / Uygula projesi gerçekleştirdi
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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