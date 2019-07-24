Türkiye MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri ile birlikte kamu-yararı odaklı üretim ve deneyim için Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk Plajı ihtiyaçlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projede büfe, yarı açık alanı, can kurtaran kulesi ile plajda kullanılmak üzere sezlong, hamak ve oturma birimleri tasarlandı.