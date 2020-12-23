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DAÜ Mimarlık Fakültesi 2021 Ahmet Vural Behaeddin Takvimi Hazırladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Ahmet Vural Behaeddin Komitesi bu yıl için konsept proje olarak Mimar’ın adını ve anısını yaşatmak üzere 2021 Takvimi çalışması yürüttü.
DAÜ Mimarlık Fakültesi 2021 Ahmet Vural Behaeddin Takvimi Hazırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Ahmet Vural Behaeddin Komitesi bu yıl için konsept proje olarak Mimar’ın adını ve anısını yaşatmak üzere 2021 Takvimi çalışması yürüttü. Takvim, 1951-1993 yılları arasında mimari eserler üretmiş Modernist Kıbrıslı Türk Mimar Ahmet Vural Behaeddin’in okul binalarından, bugünkü adıyla Şehit Tuncer İlkokulu, tasarlandığı 1956 yılındaki adıyla Köşklüçiftlik İlkokulu’nu konu alıyor.

 

Anısı Yaşatılacak ve Gelecek Nesillere Aktarılacak

Çalışmaya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı tarafından yapılan açıklamada, “Ahmet Vural Behaeddin’in (1927-1993) Kıbrıs Türk Mimarisi’ndeki öncü rolünün, mimari kimliğinin ve ülke mimarisine katkılarının incelenebilmesi ve bu değerimize sahip çıkılarak yaşatılması için DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Mimar’ın eşi Sn. Tülin Behaeddin arasında imzalanan protokol kapsamında, 1999 yılından itibaren birikimlerin bir araya getirildiği iş birliği sayesinde etkinlikler düzenlenmektedir. Yine protokol kapsamında, Mimarlık Fakültesi’nde Ahmet Vural Behaeddin adına bir okuma odası kurularak, Mimar’ın dergi ve kitapları DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim ve araştırmaları için kullanımlarına verilmiştir. Bu amaçla, fakültede bu değerimize sahip çıkmak, tüm değerleriyle onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı bir toplumsal sorumluluk bilinciyle ele alan bir de komite oluşturulmuştur. Ahmet Vural Behaeddin Komitesi, çeşitli etkinliklerle her yıl Ahmet Vural Behaeddin’i anma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Son dönemlerde, Ahmet Vural Behaeddin Komitesi’nin etkinlik planlama çalışmaları sonucunda, anı ürün tasarımı ve öğrenci projesi yarışması ardışık olarak, yılda bir periyodlarda gerçekleştirilmektedir” denildi.

 

“Birbirinden Değerli Eserleri Miras Bıraktı”

Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, Ahmet Vural Behaeddin Komitesi Başkanı Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Uygarlık seviyesinin doğrudan kanıtı olarak kabul edilebilecek birbirinden değerli mimari eseri bizlere miras bırakmış Ahmet Vural Behaeddin’in önemi büyüktür. Kıbrıs’ta modern mimarlığın öncüsüdür. Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası’nın 1 sicil numaralı üyesidir. O, sadece yerel değil, evrensel bir tasarımcıdır. Yaptığı iş sadece mimarlık değil, ürün ve yaşam tasarımcılığıdır. Ve bugün hala ilham kaynağımızdır. Zamansız eserleri, gerek kullanıcıları için tasarlanan yaşamla, gerekse de bulundukları yerleri birer açık hava müzesine dönüştürme özellikleri ile birer şaheserdirler (masterpiece). Bu çalışma, Kıbrıs Türk Toplumu için önemli bir birey ve meslek adamı olan Ahmet Vural Behaeddin’in hep hatırlanması adına önemli bir belge olarak düşünülmüştür. Çalışma, DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Ahmet Vural Behaeddin adına eşi Tülin Behaeddin arasında imzalanan protokol kapsamında Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Komitesi tarafından yürütülmüştür.” denildi.

 

Söz konusu açıklama, şöyle devam etti: “Takvimin üretilmesinde katkı sağlayan herkese, özellikle Mimar Ahmet Vural Behaeddin’in eşi Sn. Tülin Behaeddin’e, danışman Sn. Ekrem Ziver Bodamyalızade’ye, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’ya, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a teşekkür ederiz.”

 

Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, Doç. Dr. Zehra Öngül, Prof. Dr. Mukaddes Polay ve Prof. Dr. Kağan Günçe’den oluşan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Ahmet Vural Behaeddin Komitesi tarafından tasarlanan 2021 Takvimi’nin danışmanlığını Ekrem Ziver Bodamyalızade yaparken, baskıya Araş. Gör. Farnaz Tabaian hazırladı

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