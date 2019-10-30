DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Mimarlık Fakültesi ve Kıbrıslı Türk modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin’in eşi Tülin Bahaeddin arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ahmet Vural Behaeddin’in yapıtlarını ve anısını yaşatmak amacı ile gelenekselleşmiş olan öğrenci ödülleri yarışması gerçekleştirildi. DAÜ Mimarlık Fakültesi tarafından bu yıl 8.’si gerçekleştirilen yarışmaya katılım oldukça yoğun oldu.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen söz konusu yarışmada juri dört kategoride belirlediği ödülleri sahiplerine teslim etti. Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri’nin 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Yarışma formatı dahilinde öğrencilerden belirtilen akademik yıla ait projelerini grafik olarak yeniden düzenlenmiş bir pafta ile bir poster sunuşuna dönüştürmelerinin beklendiği söz konusu yarışmaya 19 kurumdan toplam 128 başvuru oldu.

Ödül Töreni Naci Talat Vakfı’nda Gerçekleşti

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu başkanlığında, Prof. Dr. Mukaddes Polay, Doç. Dr. Zehra Öngül ve Doç. Dr. Kağan Günçe’den oluşan DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Komisyonu Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı binasında düzenlediği görkemli bir törenle ödülleri sahiplerine iletti.

Ahmet V. Behaeddin çalışmalarına katkı koyanların da plaket aldığı gecede bir konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ahmet V. Behaeddin’in Lefkoşa şehri için çok özel ve önemli bir yeri olduğunu, uygarlık seviyesinin doğrudan kanıtı olarak kabul edilebilecek birbirinden değerli mimari eserleri bizlere miras bıraktığını ve anısını yaşatmak, mimarlığıyla onu gelecek nesillere taşımak adına DAÜ Mimarlık Fakültesi ile birlikte projeler geliştirebileceklerini ifade etti.

Jüri Profesyonellerden oluştu ve Kazananlara Para Ödülü Verildi

Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019’un genel koordinatörlüğünü Ekrem Ziver Bodamyalızade, koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu yaptı. Nevzat Sayın, Esat Fişek, Ertuğ Ertuğrul, Ebru Olgun, Çağdaş Özgece, Resul Ergün gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan önemli mimar ve iç mimarlarla, ilgili oda başkan ve temsilcilerinden oluşan davetli jüri üyelerinin katılması yarışmanın prestijinin hak ettiği noktaya yükseltilmesinde oldukça önemli bir adım oldu.

Yarışmada tüm katılımcılara sertifika takdim edilirlen 4 kategoride kazananlara ise Tülin Behaeddin’in sponsorluğunda para ödülü takdim edildi. Yarışmanın kazananları, Mimarlık 4. Yıl Kategorisi’nde Salem A. Bader (DAÜ), Mimarlık 3. Yıl Kategorisi’nde Ayberk Özdemir (MEF), İç Mimarlık 4. Yıl Kategorisi’nde Malek Baher Jaroudi (DAÜ), İç Mimarlık 3. Yıl Kategorisi’nde Maide Pelin Türk (Başkent Üniversitesi) oldu.

Projeler 1 Kasım 2019 Tarihine Kadar Sergilenecek

Jüri Başkanı Nevzat Sayın’ın gerçekleştirdiği podcast yayında, Akdeniz coğrafyasını enternasyonel bir dil olarak benimseyen Mimar Ahmet V. Behaeddin’in modernliğine vurgu yaparak mimarlıktaki önemine değindi. Yarışmanın yükselttiği çıtalar ve geleceğine ilişkin önemli kararların ipuçlarını verdi.

Podcast yayınına https://m.soundcloud.com/emupodcasts/mimar-nevzat-sayin-ahmet-vural-behaeddin-ve-akdeniz-modernizmi adresinden erişilebilir. Böylesi başarılı bir yarışmanın ardından DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, yarışmanın kitapçıklaştırılacağını müjdeledi ve tüm katkı koyanlara teşekkürlerini iletti. Söz konusu yarışma projeleri sergisi 1 Kasım 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.