DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri yarışması düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi ile Kıbrıslı Türk modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin’in eşi Tülin Behaeddin arasında imzalanan protokol kapsamında, Ahmet Vural Behaeddin’in yapıtlarını ve anılarını yaşatmak amacı ile gelenekselleşmiş olan öğrenci ödülleri yarışması, 21-23 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri’nin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık olacak. Bu doğrultuda, öğrenciler yarışmaya bir önceki akademik yılda (2018-2019) tamamlanmış tasarım stüdyosu çalışmalarıyla da katılabilecek. Mimarlık ve İç Mimarlık olarak toplam dört kategoride olmak üzere her yıl seviyesinden ilgili tasarım stüdyoları için birer ödül kategorisi bulunuyor. Yarışma duyurusunda ilan edilen bir format dahilinde öğrencilerden belirtilen akademik yıla ait projelerini grafik olarak yeniden düzenlenmiş bir pafta ile bir poster sunuşuna dönüştürmeleri bekleniyor.

KKTC Sınırlarını Aşıyor

DAÜ Mimarlık Fakültesi, bu yıl 8.’si düzenlenecek olan yarışmanın hazırlıklarına başladı. Bu bağlamda yurtiçi (Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi gibi) ve yurtdışından (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi) fakültelerin görevlendirdiği bir öğretim görevlisinin Ahmet Vural Bahaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019’da organizasyon üyesi olarak görevlendirildiği yarışma ilk kez KKTC sınırlarını aşıp Türkiye Mimarlık Fakültelerinin katılımını da sağlayacak. Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu başkanlığında, Prof. Dr. Mukaddes Polay, Doç. Dr. Zehra Öngül ve Doç. Dr. Kağan Günçe’den oluşan DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Komisyonu tarafından düzenlenen yarışma takvimine göre, öğrenci projesi teslim tarihi 21 Ekim 2019 Pazartesi, jüri değerlendirme tarihi ise 23 Ekim 2019 Çarşamba olarak belirlendi. Ödül Töreni ve Sergi Açılışı 25 Ekim 2019 Cuma günü, sergi süresi ise 25 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihlerinde olacak.

Para Ödülü Verilecek

Ahmet Vural Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019’un genel koordinatörlüğünü Ekrem Ziver Bodamyalızade, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu’nun yaptığı yarışmanın danışma kurulu ise DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Hakkı Atun ve Tülin Behaeddin’den oluşuyor. Nevzat Sayın, Esat Fişek, Ertuğ Ertuğrul, Ebru Olgun, Çağdaş Özgece, Resul Ergün gibi Türkiye ve Kıbrıs’tan önemli mimar ve içmimarlarla, ilgili oda başkanları ve temsilcilerinden oluşan davetli jüri üyelerinin katılması ve yarışmanın prestijinin hak ettiği noktaya yükseltilmesi hedefleniyor. Yarışmada tüm katılımcılara sertifika, ve çeşitli kategorilerde kazananlara para ödülü verilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna http:/farc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.