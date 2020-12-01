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DAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı Prof Rr. Uğur Ulaş Dağlı’dan önemli temsiliyet

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Sey Vakfı Ödül Tasarım Yarışması’nda juri üyesi olarak önemli bir temsiliyete imza attı.
DAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı Prof Rr. Uğur Ulaş Dağlı’dan önemli temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Sey Vakfı Ödül Tasarım Yarışması’nda juri üyesi olarak önemli bir temsiliyete imza attı. Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) tarafından yılda bir kez düzenlenen söz konusu yarışma ile topluma değer katan bir kişi ya da ekip, iyi örneklerin çoğalması amacıyla ödüllendiriliyor. Vakıf, her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği ödül töreninde takdim edilen ödül heykelciğinin tasarımını, üniversite öğrencilerine tasarlatıyor. Bölüm farkı olmaksızın, Türkiye ve KKTC'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katıldığı tasarım yarışması dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödül veriyor.

 

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının değerlendirmeleriyle belirlenen yarışmada jüri üyesi olarak yer alan Prof. Dr. Dağlı yarışmanın, ön elemenin ardından ilk altıya giren tasarımların çevrimiçi olarak değerlendirilmesi sonucu ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Tasarımların; özgünlüğü, verilecek olan ödülün veriliş amacı ile kuracağı kavramsal ilişki /yorum, işleve uygunluğu, uygulanabilirliği, bitiş detayları ve sunumu gibi konuların baz alınarak değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, böylesi önemli bir görevde DAÜ’yü temsil etmekten mutluluk duyduğunu vurguladı

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