 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.026
  • Altın 162,753
  • Dolar 3,9187
  • Euro 4,6430
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

DAÜ Mimarlık Fakültesi ile INTBAU Kıbrıs ortak etkinliklerinde, Glafkos Constantinides ve Müge Şevketoğlu sunum yaptı

»
DAÜ Mimarlık Fakültesi ile INTBAU Kıbrıs ortak etkinliklerinde, Glafkos Constantinides ve Müge Şevketoğlu sunum yaptı
Kültürel Miras Serisi’nin ikincisi olan, çok sayıda mimarlık öğrencisi, araştırma görevlileri ve akademik personelin katılımıyla gerçekleşen, ilginin yüksek olduğu seminerlerin ana başlıkları “Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras” ve “Tatlısu/Akanthou Arke

Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği INTBAU’nun bölgesel kuruluşu olan ve 2010 yılından beridir adada faaliyetlerini sürdüren INTBAU Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, geçtiğimiz günlerde Glafkos Constantinides ve Yrd. Doç. Müge Şevketoğlu’nun seminerlerine ev sahipliği yaptı. 

Her dönem INTBAU Kıbrıs ve DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği seminerlere, bilindiği üzere Dünya’nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmektedir. Bu dönemki katılımcılar, Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı Glafkos Constantinides ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Müge Şevketoğlu oldu.

Söz konusu seminerde Constantinides, iki toplumlu, Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak yaptıkları çalışmalara ve birçok koruma projesine yer vermiştir. Konuşmasında başlıca neler başardıklarına, hedeflerine nasıl ulaştıklarına ve bu amaçlarla nasıl devam etmeyi hedeflediklerine değinmiş olup, ayrıca sorumluluklarından ve bunların sonuçlarından bahsetmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu ise, yapılması hedeflenen ve Kuzey Kıbrıs’ın ilk Arkeopark’ı olacak olan Tatlısu/Akanthou Arkeopark Projesi hakkında bilgiler vermiştir.

Arkeolojik kazılarda elde edilen tüm verilerin herkese ulaşması ve kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçları taşıyan projenin detaylarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu, bu sayede Tatlısu’nun önemli bir belde/ilçe haline geleceğine değinmiştir.

Her iki etkinlikte de DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, yapmış olduğu kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara sertifika ve anı olarak etkinliğin posterini takdim etmiş ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Hakan Çakmak konuşuldu23 Kasım 2017 Perşembe 18:17
  • LAÜ’de “Engellilere Yönelik Uluslarası Sözleşmelerin Türkiye’ye Yansıması” konulu konferans gerçekleşecek23 Kasım 2017 Perşembe 18:16
  • YDÜ’den turist rehberi adaylarına seminer23 Kasım 2017 Perşembe 18:10
  • YDÜ’de uluslararası yoga eğitmenlik eğitimi başlıyor21 Kasım 2017 Salı 18:38
  • DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Pınar Barut’tan gurur verici bir başarı daha21 Kasım 2017 Salı 14:32
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden kan bağışı etkinliği21 Kasım 2017 Salı 14:30
  • Dıştan bitirme sınavları yapılacak21 Kasım 2017 Salı 13:54
  • Gazimağusa’da “Kent Estetiği” araştırma gezisi gerçekleştirildi20 Kasım 2017 Pazartesi 14:31
  • YDÜ Hastanesi’nin “Yakın Sağlık” Dergisinin 7. Sayısı Yayımlandı...20 Kasım 2017 Pazartesi 14:30
  • LAÜ’de öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı20 Kasım 2017 Pazartesi 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti