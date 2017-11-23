DAÜ Mimarlık Fakültesi ile INTBAU Kıbrıs ortak etkinliklerinde, Glafkos Constantinides ve Müge Şevketoğlu sunum yaptı

Kültürel Miras Serisi’nin ikincisi olan, çok sayıda mimarlık öğrencisi, araştırma görevlileri ve akademik personelin katılımıyla gerçekleşen, ilginin yüksek olduğu seminerlerin ana başlıkları “Sürdürülebilirlik ve Kültürel Miras” ve “Tatlısu/Akanthou Arke

Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği INTBAU’nun bölgesel kuruluşu olan ve 2010 yılından beridir adada faaliyetlerini sürdüren INTBAU Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, geçtiğimiz günlerde Glafkos Constantinides ve Yrd. Doç. Müge Şevketoğlu’nun seminerlerine ev sahipliği yaptı.

Her dönem INTBAU Kıbrıs ve DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği seminerlere, bilindiği üzere Dünya’nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmektedir. Bu dönemki katılımcılar, Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı Glafkos Constantinides ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Müge Şevketoğlu oldu.

Söz konusu seminerde Constantinides, iki toplumlu, Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak yaptıkları çalışmalara ve birçok koruma projesine yer vermiştir. Konuşmasında başlıca neler başardıklarına, hedeflerine nasıl ulaştıklarına ve bu amaçlarla nasıl devam etmeyi hedeflediklerine değinmiş olup, ayrıca sorumluluklarından ve bunların sonuçlarından bahsetmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu ise, yapılması hedeflenen ve Kuzey Kıbrıs’ın ilk Arkeopark’ı olacak olan Tatlısu/Akanthou Arkeopark Projesi hakkında bilgiler vermiştir.

Arkeolojik kazılarda elde edilen tüm verilerin herkese ulaşması ve kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçları taşıyan projenin detaylarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu, bu sayede Tatlısu’nun önemli bir belde/ilçe haline geleceğine değinmiştir.

Her iki etkinlikte de DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, yapmış olduğu kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara sertifika ve anı olarak etkinliğin posterini takdim etmiş ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir.