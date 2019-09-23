DAÜ Mimarlık Fakültesi Mezunu Hakan Kütahya’dan TLC’de muhteşem program

Hakan Kütahya, söz konusu programda evini yenilemek için bir türlü harekete geçemeyen çiftleri sonunda yerinden kaldıracak. DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde almış olduğu eğitim ve donanım ile muhteşem tasarımları ve fikirleriyle evleri adeta yeniden dönüştürecek olan Hakan Kütahya’nın “Bırak Ben Yapayım” adlı televizyon programı, çok yakında TLC’de yayına giriyor. İzleyicileri adeta ekrana kilitleyecek program kapsamında, her bölümde evlerin farklı bölümleri renove edilecek. TLC; Digiturk 30. Kanal, D-Smart 36. Kanal, Tivibu 60. Kanal, Kablo TV 34. Kanal, TV+ 30. Kanal ve Vodafone TV 30. Kanal’dan izlenebiliyor.

Hakan Kütahya Kimdir?

Hakan Kütahya İstanbul 1981 doğumlu. Liseye kadar İstanbul’da okumuş. Liseden sonra Mimarlık Bölümü’nde okuyan abisinin izinden seçimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yana kullanıp, İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir otel mimarının yanında dört yıl çalıştıktan sonra dört yıl kadar şantiye şefliği yaptı ve mesleğini bırakıp fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Mimari gözüyle fotoğraf birleşti ve Instagram hesabı bu fotoğraf kareleriyle büyümeye başladı. Böylece mesleğine fotoğrafçı kimliğini de eklemiş oldu. Ama bir yandan dekorasyon mekan paylaşımlarıyla, kendi evine yaptığı güzel seçimlerle ve marka iş birlikleriyle büyük bir kitleye ulaşmaya başladı. Bugün çalıştığı markalar, Türkiye’nin sayılı mobilya firmaları oldu. Kitlesi büyüdükçe ve etrafındaki insanların tavsiyesiyle TLC kanalındaki programı ve çok yakında çıkaracağı iç mimari kılavuz kitabıyla da adından bahsettirecek gibi görünüyor.