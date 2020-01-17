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DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” Sergi

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” Sergi
DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” Sergi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları ürün/mekan tasarımlarını, “Enable All” başlıklı sergide sundu. Üç gün süren “Designing for All: An Interdisciplinary Approach” temalı serginin açılışı, Hüseyin Ateşin Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Mimarlık Bölüm Başkanı ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley; iki bölümün öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte, DAÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencileri tarafından, ARCH/INAR 501 Disiplinlerarası Atölye Çalışması kapsamında hazırlanan posterler, animasyonlar ve proje maketleri sergilendi.

 

Engelleri Kaldıran Projeler Sergilendi

Söz konusu sergiye ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün yaşadığımız dünya çok çeşitli ve karmaşık sistemlerden oluşuyor. Çok sayıda engelli, çeşitli zorluklar yaşayan,  başka bölgelerden ve şartlardan gelen çocuk, genç ve yaşlı insanlardan oluşan dünyamız, çoğu zaman bu farklılıkları temel alan hizmet ve ürünler üzerine tasarlanmıyor. Bu problem ışığında, ARCH/INAR 501 Interdisciplinary Workshop çalışmasına katılan lisansüstü öğrencileri, ‘Kişinin bulunduğu çevrede bir beceri ya da engelinin dışarıda bırakılması üzerine düşünmek” amacı ile bir ürün ya da mekan tasarımı gerçekleştirdi’ denildi.

 

Ders Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay ve Öğretim Görevlisi Seyit Ermiyagil eşliğinde, sergiye katkı koyan DAÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri şöyle: Nawwar Adnanahmad Lababneh, Mahmoud Hani, Mahmoud Almatarneh, Erhan İlhan, Parinaz Moslem Zadeh, Gülde Kasım, Malik Ahmad Tawalbeh, Areej Bader, İrfan Sönmezkan, Faraz Shafieyan, Janin Husaini, Yasamin Tookhmeh Hamed, Laden Tarhun, Simge Saygı, Hind Machiti, Noura Ezzaroualy, Şerife Hikmet, Salem Bader, Jeyran Dadashova, Dilruba Özbay, Abdullah Abualflayeh, Nessma Amin, Qasem Al Hammadi

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