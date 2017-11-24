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DAÜ Mimarlık Fakültesi sergisi 27 Kasım’da Naci Talat Vakfı’nda...

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DAÜ Mimarlık Fakültesi sergisi 27 Kasım’da Naci Talat Vakfı’nda...
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Naci Talat Vakfı arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, 27 Kasım Pazartesi saat 18:30’da Lefkoşa Suriçinde bulunan Naci Talat Vakfı binasında sergi açacak.

Naci Talat Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre sergide, DAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık bölümü öğrencilerinin projeleri sergilenecek. Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerin de davet edildiği sergiyle; tasarım, mimarlık, kültür ve çevreye dair farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmanın, mimarlık eğitimiyle ilgili bilgiler sağlamanın hedeflendiği belirtildi.

Sergi, 4 Aralık’a kadar gezilebilecek.

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