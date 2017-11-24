DAÜ Mimarlık Fakültesi sergisi 27 Kasım’da Naci Talat Vakfı’nda...

Naci Talat Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre sergide, DAÜ Mimarlık ve İç Mimarlık bölümü öğrencilerinin projeleri sergilenecek. Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerin de davet edildiği sergiyle; tasarım, mimarlık, kültür ve çevreye dair farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmanın, mimarlık eğitimiyle ilgili bilgiler sağlamanın hedeflendiği belirtildi.
Sergi, 4 Aralık’a kadar gezilebilecek.
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