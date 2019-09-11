DAÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden gururlandıran başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tezsiz Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencileri, dünyanın prestijli yarışmalarından biri olan “Athenaeum – of World Architecture ’20: Brazil” tasarım yarışmasına katılarak “People’s Choice” dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

. Öğrenciler söz konusu yarışmaya “The Hovering Building” projesi ile katıldı. Khadidja Moussa Abakar, Dana Amro ve Farbod Fathi isimli öğrenciler, söz konusu yarışmaya MARC591 dersi kapsamında gerçekleştirdikleri projeleriyle katıldılar. Ders yürütücüleri Gaye Şenyaşa ve Zafer Cafer Volkan, öğrencilerin elde ettikleri başarılarla her zaman gurur duyduklarını belirttiler.

Yarışma Hakkında

Mimarlar günümüzde artık yalnızca bina inşa etmiyor, ekosistemler inşa ediyor. Bu da mimarlığın rolünü oldukça genişletti. 2020 yılına girerken, bu değişen tanımlar daha da netleşmeye başladı. Mimarlık geliştikçe, temalar da arkalarında inanılmaz izler bırakarak değişmeyi sürdürüyor. Bu Güney Amerika özelinde daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünya kapital mimarlığı bir diyalog alanı olarak kabul edildiğinde, mimarlık için mimarlığı inşa etmenin vakti de geldi. “Athaneum” 21. yüzyılda öğrenmenin ötesinde bir alan. Yarışmanın jüri üyeleri dünya çapında tasarımcılar, profesyoneller ve akademisyenlerden oluşuyor