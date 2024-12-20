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DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Başarı Sertifikaları Takdim Edildi

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DAÜ Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği programlarında şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere sertifika töreni düzenlendi.
DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Başarı Sertifikaları Takdim Edildi

 

DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Yapay Zekâ Mühendisliği programı öğrencilerine yönelik sertifika töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

 

Gerçekleştirilen törende sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren ve bölüm öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Bayram, genç mühendis adaylarının gösterdikleri azim ve başarıyla bölümün gurur kaynağı olduklarını belirterek, sertifika almaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamı için çok çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

 

Törenin ardından öğrenciler, öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

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