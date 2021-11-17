DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, DAÜ Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, DAÜ Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Konseri verildi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, konsere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Oda müziği gruplarının ve bölüm korosunun verdiği konserde; flüt, gitar, şan, piyano, kontrabas ve çok sesli koro ile J.S. Bach, C.F. Fischer, J. Wanders, F. Tarrega, J. Wanders’in eserlerinin yanı sıra, İzmir Marşı ve çok seslendirilmiş Kıbrıs Türküleri de seslendirildi.