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DAÜ Müzikal Topluluğu’ndan Shakespeare ziyafeti

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DAÜ Müzikal Topluluğu’ndan Shakespeare ziyafeti
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Müzikal Topluluğu Grubu, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in ünlü eseri “A Midsummer Night’s Dream - Bir Yaz Gecesi Rüyası”nı sahneledi.

Teknik ekiple beraber 36 kişilik kadroya sahip olan DAÜ Müzikal Topluluğu, söz konusu eseri üç aylık bir hazırlık sürecinin ardından sahneye koydu. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi Salonu’nda beş gün boyunca kapalı gişe oynanan oyunu, DAÜ öğrencileri ve Gazimağusa halkından yaklaşık 1,600 kişi izledi. Oldukça beğenilen oyunun yönetmenliğini ise Halil Artur gerçekleştirdi.

Bir Yaz Gecesi Rüyası Hakkında

Bir Yaz Gecesi Rüyası, William Shakespeare’in erken dönem romantik komedya oyunudur. İlk yazımının 1595 ya da 1596 yıllarında, ilk sahnelenişinin ise 1605 yılında gerçekleştiği sanılıyor. Ana teması aşk ve evlilik olan Bir Yaz Gecesi Rüyası, karışık ilişkiler yüzünden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapıyor. Olaylar Antik Yunanistan’da bir düğün çevresinde gerçekleşiyor. Sınıf farkı ve yanlışlıklar ile dolu bir olay örgüsü sayesinde Shakespeare bu eserini en bilinen oyunları arasında tutmayı başarmıştır. Aynı zamanda, oyunun Can Yücel tarafından “Bahar Noktası” adıyla da çevrilmiş bir versiyonu da bulunuyor.

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