  • BIST 110.402
  • Altın 366,511
  • Dolar 6,7731
  • Euro 7,6466
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

DAÜ, Nature Index 2020 sıralamasında fiziksel bilimler kategorisinde birinci oldu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ), Nature Index’in 2020 üniversiteler sıralamasının fiziksel bilimler kategorisinde Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olduğu bildirildi.
DAÜ, Nature Index 2020 sıralamasında fiziksel bilimler kategorisinde birinci oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ), Nature Index’in 2020 üniversiteler sıralamasının fiziksel bilimler kategorisinde Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olduğu bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre elde edilen başarıda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi çatısı altında yer alan Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri’nin çok büyük katkısı olduğuna dikkat çeken DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, prestijli akademik dergilerde yayımlanan 8 üst düzey bilimsel makalenin 6’sının Fizik Bölümü, 2’sinin ise Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Özarslan, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin başarılarının her yıl artarak devam ettiğini ve bu sonuçların fakültenin stratejik planının bir parçası olduğuna ve kaliteden ödün vermeden eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nün, adanın tamamında en yüksek puanı elde ettiğini ve birinci sırada yer aldığını belirten Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ise elde edilen başarının özelde bölümün genelde fakültenin ve DAÜ’nün misyon ve vizyonunu yansıttığının altını çizdi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlara https://www.natureindex.com/country-outputs/Cyprus adresinden ulaşılabilir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Lise Puanına Göre Kayıt Yapacak22 Mayıs 2020 Cuma 15:44
  • DAÜ rektörlük seçimi 12 Haziran’da15 Mayıs 2020 Cuma 15:44
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Mesajı14 Mayıs 2020 Perşembe 18:52
  • Başbakan Tatar'dan DAÜ'ye ziyaret13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:40
  • DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç covıd-19 krizini ekonomi özelinde değerlendirdi11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02
  • DAÜ Bahar Dönemi için mevcut sistem yanında “Başarılı / Başarısız” not sistemini de kullanacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:59
  • DAÜ robot takımı şampiyonluğun en büyük adayları arasında04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02
  • LAÜ Akademisyeni Aras, “Mimarlığın İnsan Yaşamına Katkıları” konusunda açıklamalarda bulundu01 Mayıs 2020 Cuma 17:59
  • DAÜ Online sistemle öğrenci alacak01 Mayıs 2020 Cuma 15:19
  • Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün'e üstün hakem ödülü29 Nisan 2020 Çarşamba 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti