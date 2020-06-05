DAÜ, Nature Index 2020 sıralamasında fiziksel bilimler kategorisinde birinci oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ), Nature Index’in 2020 üniversiteler sıralamasının fiziksel bilimler kategorisinde Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olduğu bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre elde edilen başarıda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi çatısı altında yer alan Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri’nin çok büyük katkısı olduğuna dikkat çeken DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, prestijli akademik dergilerde yayımlanan 8 üst düzey bilimsel makalenin 6’sının Fizik Bölümü, 2’sinin ise Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Özarslan, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin başarılarının her yıl artarak devam ettiğini ve bu sonuçların fakültenin stratejik planının bir parçası olduğuna ve kaliteden ödün vermeden eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nün, adanın tamamında en yüksek puanı elde ettiğini ve birinci sırada yer aldığını belirten Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ise elde edilen başarının özelde bölümün genelde fakültenin ve DAÜ’nün misyon ve vizyonunu yansıttığının altını çizdi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlara https://www.natureindex.com/country-outputs/Cyprus adresinden ulaşılabilir.