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DAÜ Öğrenci Konseyi’nde bayrak değişimi

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DAÜ Öğrenci Konseyi’nde bayrak değişimi
DAÜ Öğrenci Konseyi’nde bayrak değişimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) gerçekleştirilen Öğrenci Konsey seçimleri sona erdi. Seçim süreci sonrasında, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tanıtım ve devir teslim töreninde, görevini tamamlayan konsey üyelerine teşekkür plaketleri verilirken, bu yıl görev yapacak olan Öğrenci Konseyi de tanıtıldı. Törene, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve DAÜ Öğrenci İşleri Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı da katıldı.

 

“Köprü Görevi Göreceğiz”

Törende konuşan eski Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Korkmaz, geçen sene bu zamanlar yükümlülüğünü üstlenmiş olduğu DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini, 2019-2020 Akademik Yılı’nda yeni yönetime devredecek olmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Korkmaz, görevi süresince kendisine destek olan DAÜ Rektörlüğü’ne, tüm hocalara, Aktivite Merkezi personeline, DAÜ çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Yeni Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz ise, yönetim ve akademik kadro ile öğrenciler arasında bir köprü görevi göreceklerini belirterek, yeni görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını vurguladı.

 

“Teşekkür Ediyoruz”

Törende konuşan DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, eski konseyi çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yeni konseye bu görevde başarılar diledi. Prof. Dr. Oğurlu, eski konseyin yaptığı başarılı işlerin bazılarını örnek göstererek kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yeni konsey üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı tarafından eski Öğrenci Konseyi üyelerine teşekkür plaketleri verildi.

 

2019-2020 Akademik Yılı`nda görev yapacak olan DAÜ Öğrenci Konseyi`nde görev alan öğrencilerin isimleri şöyle: Mustafa Kırılmaz (ÖK Başkanı), Selim Can Harbiyeci (ÖK Başkan Yardımcısı), Mecde Çelen (ÖK Genel Sekreteri), Süleyman Salih Arık (ÖK Mali İşler Sorumlusu), Görkem Rallas (ÖK Üyesi), Marwan Nezar Ibrahim (ÖK Üyesi), Özde Buda (ÖK Üyesi), Türkan Sinem Sadıç (ÖK Üyesi), Osman Ersoy Bakal (ÖK Üyesi), Melike Yeşilyurt (ÖK Üyesi), Yousef Mohamed M. Abdelaa (ÖK Üyesi), Muhammed Taha Boşnak (ÖK Üyesi), Helin Karol (ÖK Üyesi)

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