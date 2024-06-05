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DAÜ Öğrenci Kulüpleri Buluşması 2024 Coşkuyla Gerçekleşti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı'nda aktif olan 52 öğrenci kulübü için Deniz Kulübü Tesisleri'nde "Öğrenci Kulüpleri Buluşması 2024" etkinliğini düzenledi. Etkinlikte öğrenci kulüplerinin başarıları kutlandı ve çeşitli ödüller dağıtıldı
DAÜ Öğrenci Kulüpleri Buluşması 2024 Coşkuyla Gerçekleşti

DAÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı 2023-2024 Akademik Yılı’nda aktif olan 52 öğrenci kulübüne yönelik, DAÜ Deniz Kulübü Tesisleri’nde, “Öğrenci Kulüpleri Buluşması 2024” etkinliği gerçekleştirildi. DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı ve DAÜ Öğrenci Kulüpleri yönetim kurulu üyeleri ve kulüp eğitmenlerinin yer aldığı gece, yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

 

DAÜ Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı, açılış konuşmasında 2023-2024 Akademik Yılı’nda gerçekleştirilen kulüp etkinliklerine ve bu etkinliklerde görev alan öğrenci kulüplerinin, süreç içerisindeki deneyimlerine değinerek, profesyonel hayatın bir adımı olan öğrenci kulüplerinde yapılan aktivitelerin önemini vurguladı.

 

Yoğun ilgi ve katılımın sağlandığı gecede, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, yapmış olduğu açılış konuşmasında, DAÜ Öğrenci Kulüpleri’nin akademik yıl içerisinde yapmış oldukları çeşitli etkinliklerin, DAÜ için çok değerli ve önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Zorlu, kulüp çalışmalarının ve etkinliklerinin gurur verici nitelik taşıdığını ifade ederek, akademik yıl boyunca yapılan kulüp çalışmaları kapsamında emek gösteren öğrencilere teşekkürlerini sunarak, başarılarının devamını diledi.

 

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ’de sürdürülen kaliteli ve başarılı eğitim-öğretim faaliyetlerine dikkat çekerek, 52 öğrenci kulübü ve yaklaşık 300 tane öğrencinin birbirinden farklı birçok sosyal ve de kültürel projede yer almasının, DAÜ için sosyal, kültürel ve akademik açıdan önem taşıdığını ifade etti.

 

Gecede, 2023-2024 Akademik Yılı’nda kulüp başkanlığı görevini başarılıyla tamamlayan öğrencilerle, kulüp yönetim kurulunda olup da mezun durumunda bulunan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca, kulüp eğitmenleri de teşekkür belgeleri ile onurlandırıldı. Başarılı geçen bir yılın kutlaması adına bir araya gelen öğrenciler daha sonra yapılan çekiliş ile KKTCELL, Salamis Bay Conti Resort Otel, Arkın Palm Beach Otel, Califorian Restoran, DAÜ-KOOP, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hediyelerin sahibi oldu. Öğrenci Kulüpleri Buluşması etkinliğinde DJ Beerd Boi’nin keyifli performansıyla öğrenciler gece boyu doyasıya eğlendi.

 

 

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