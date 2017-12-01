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DAÜ öğrencileri: “Çocuk haklarının savunucusuyuz”

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DAÜ öğrencileri: “Çocuk haklarının savunucusuyuz”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencileri, SOS Çocuk Köyü Derneği Anaokulu’nu ziyaret etti.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğrencileri, öğretim görevlisi Rahme Kavaz tarafından yürütülen OOEG 450 Çocuk Hakları dersi kapsamında, SOS Çocuk Köyü Derneği Anaokulu’nu ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde SOS Çocuk Köyü Derneği Ulusal Direktörü Refika İnce tarafından karşılanan öğrencilere, SOS Çocuk Köyü Derneği’nin çalışmaları, kapsamlı bir şekilde tanıtıldı. Ulusal Direktör Refika İnce’nin konuşmasının ardından, anaokulu müdürü Ebru Efendi rehberliğinde anaokulunu ziyaret eden öğrenciler, anaokulunun felsefesi, işleyişi, eğitim programları, donanımı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular. Bu sırada anaokulunda eğitim görmekte olan çocuklar da, DAÜ’de okul öncesi öğretmen adayları olarak gelecekteki mesleklerine hazırlanmakta olan üniversite öğrencilerine yakın ilgi ve büyük konukseverlik gösterdiler. 

Etkinliği büyük bir heyecan ve mutluluk içinde tamamlayan öğretmen adayı öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin, “Çocuk hakları savunuculuğu” konusunda farkındalıklarını daha da pekiştirdiğini ve yaşayan bir okulda çocuklarla buluşmanın kendilerini eğitimlerine daha da motive ettiğini bildirdiler. 

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