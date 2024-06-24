DAÜ Öğrencileri Mural Sanatıyla Ders Koridorlarını Renklendirdi

DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLER DERS KORİDORLARINI MURAL SANATI İLE RENKLENDİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya önderliğinde sanatın gücüyle derslik alanlarının renklendirilmesi adına Mural Sanatı Atölye Çalışmaları ve Uygulaması gerçekleştirildi. DAÜ’lü 100’e yakın öğrencinin bir ay süre ile atölye çalışması gerçekleştirdiği etkinliğin sonunda DAÜ Merkezi Derslikler Binası koridorlarına yapılan uygulama ile 6 farklı eser üretildi.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’nun da uygulamalara katılarak destek verdiği çalışma sonunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere eserlerinin önünde teşekkür belgeleri takdim edildi.

DAÜ Sanat Koordinatörü Şonya, sertifika takdimi öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında zorlu bir süreç içerisinde emek veren tüm öğrencilere teşekkürlerini ileterek, yapılan çalışmanın DAÜ’de mekan içerisinde yapılan ilk mural çalışması olduğunu aktardı. Şonya, konuşmasının sonunda bu tarz çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, birçok öğrencinin vaktini geçirdiği merkezi derslikler binası duvarlarına yapılan çalışmaların öğrencilerin yüzünü gülümsettiği vurguladı. Eğitim yanında sosyal etkinliklerin de son derece önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Zorlu, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Duvar uygulaması öncesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir ay boyunca süren Mural Sanatı Atölye Çalışmaları’nda kağıt üzeri çalışma gerçekleştiren öğrencilere ise Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından elektronik olarak katılım belgeleri gönderildi.