 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.933
  • Altın 155,882
  • Dolar 3,8645
  • Euro 4,5568
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

DAÜ öğrencileri trafikte cep telefonu kullanımının zararlarına dikkat çektiler

»
DAÜ öğrencileri trafikte cep telefonu kullanımının zararlarına dikkat çektiler
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Nsikan-Abasi Amos Akpan, Jamila Ummi Abbas, Nikita Nelin Medina Tleu ve Ceren Özçaka oldukça anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar.

Etkinlik, DAÜ giriş kapısında “Bu son mesajınız olabilir mi?” sloganıyla gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen trafik kazalarının, çoğunlukla araba kullanırken ya da yolda yürürken telefon kullanımı sonucunda meydana geldiğinin ortaya çıkması üzerine, duyarlı DAÜ’lüler konu ile ilgili olarak farkındalık yaratmak için kolları sıvadılar. Etkinlik kapsamında, trafik kazalarının en önemli sebeplerinden bir tanesi olan telefon kullanımına dikkat çekilerek, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtılarak, konu hakkında bilgi verildi. DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, gerçekleştirdikleri bu etkinlikle, gerek yaya, gerekse sürücü olarak bulunan kişilerin, trafikte telefon kullanmamaları ve mesaj yazmamaları konusunda uyarılarda bulunarak farkındalık yarattılar. Etkinlik sonunda, katılımcılara anahtarlık dağıtıldı ve fotoğraflar çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ öğrencilerinden Dünya Engelliler Günü’nde ‘El Ele Daha Güçlüyüz’ mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:34
  • YDÜ Tıp Fakültesi, 13. Dünya Perinatal Tıp Kongresi'nde temsil edildi06 Aralık 2017 Çarşamba 14:27
  • DAÜ-SEM Tüsem Toplantısı’na katıldı05 Aralık 2017 Salı 17:06
  • YDÜ Öğretim Üyelerinin Çalışmaları (TÜRÜK) Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Dergisinde05 Aralık 2017 Salı 17:04
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden Kanser Tanı ve Tedavisine önemli katkı 05 Aralık 2017 Salı 16:57
  • DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri onurlandırıldı05 Aralık 2017 Salı 16:55
  • DAÜ öğrencileri Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı05 Aralık 2017 Salı 13:28
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı05 Aralık 2017 Salı 13:27
  • YDÜ’den Engelliler Gününde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezine anlamlı ziyaret05 Aralık 2017 Salı 13:26
  • Prof. Dr. Ahmet Özgül: “Engellilerin de herkes gibi siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal  yapılarda temsil edilme hakları vardır”03 Aralık 2017 Pazar 16:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti