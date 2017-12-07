DAÜ öğrencileri trafikte cep telefonu kullanımının zararlarına dikkat çektiler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Nsikan-Abasi Amos Akpan, Jamila Ummi Abbas, Nikita Nelin Medina Tleu ve Ceren Özçaka oldukça anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar.

Etkinlik, DAÜ giriş kapısında “Bu son mesajınız olabilir mi?” sloganıyla gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen trafik kazalarının, çoğunlukla araba kullanırken ya da yolda yürürken telefon kullanımı sonucunda meydana geldiğinin ortaya çıkması üzerine, duyarlı DAÜ’lüler konu ile ilgili olarak farkındalık yaratmak için kolları sıvadılar. Etkinlik kapsamında, trafik kazalarının en önemli sebeplerinden bir tanesi olan telefon kullanımına dikkat çekilerek, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtılarak, konu hakkında bilgi verildi. DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, gerçekleştirdikleri bu etkinlikle, gerek yaya, gerekse sürücü olarak bulunan kişilerin, trafikte telefon kullanmamaları ve mesaj yazmamaları konusunda uyarılarda bulunarak farkındalık yarattılar. Etkinlik sonunda, katılımcılara anahtarlık dağıtıldı ve fotoğraflar çekildi.