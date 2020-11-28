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DAÜ Öğrencilerinden “Daxici” Adlı Yeni Taksi Uygulaması

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DAÜ Öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk olan taksi uygulaması “Daxici”yi Gazimağusa’da kullanıma sundu.
DAÜ Öğrencilerinden “Daxici” Adlı Yeni Taksi Uygulaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı öğrencisi Burak Bilgen ve DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Lisans Programı öğrencisi Hasan Taylan Bilgen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk olan taksi uygulaması “Daxici”yi Gazimağusa’da kullanıma sundu.

 

Günlük hayatta yolcunun taksiye, taksicinin de yolcuya ulaşmakta ne kadar zorluk çektiğini gözlemlediğini belirten Burak Bilgen ve Hasan Taylan Bilgen, Teknopark’ta bir şirket kurarak birlikte bu soruna çözüm olabilecek bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

 

“Müşteriler Tercih Yapabilecek”

 

Genç girişimciler, internet üzerinden taksi çağırılan ve %100 güvenli bir taksi uygulama sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Burak Bilgen tarafından yapılan açıklamada, “Uygulama içerisinde bulunan üye taksiler, hizmet verdikleri bölgelere göre ayrıştırılabiliyor. Kullanıcılar bölge bazında, Rum kesimine, Kapalı Maraş Ordu Evi’ne veya Ercan Havalimanı’na girmeye lisansı olan taksicileri uygulama içerisinde görüp tercihini ona göre yapabilecek” denildi.

 

“Diğer Kentlerde de Devreye Girecek”

 

Burak Bilgen, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kısa süre önce Gazimağusa kentimizde ön test çalışmalarını tamamlayarak tüm uygulama merkezlerinde kullanıma sürülen uygulama, şimdilik sadece Gazimağusa sakinlerine hizmet vermekte. En kısa zamanda ülkemizin diğer kentlerinde de aktif hale gelecek olan uygulama, daha şimdiden melek yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Zamanla devreye girecek diğer özellikleriyle KKTC’de ilk olacak bu uygulamayı Türkiye’deki diğer küçük illerde de kullanıma açmayı planlamaktayız. Ülkemiz gençliğine örnek olacak daha büyük projeleri gerçekleştirmek en büyük hayalimiz. DAÜ’den aldığımız akademik eğitim ve saygıdeğer öğretmenlerimizden edindiğimiz bilgiler ışığında sistemlerimizi geliştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz!”

 

“Daxici” uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.daxici.com adresinden ulaşılabiliyor

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