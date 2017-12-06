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DAÜ öğrencilerinden Dünya Engelliler Günü’nde ‘El Ele Daha Güçlüyüz’ mesajı

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DAÜ öğrencilerinden Dünya Engelliler Günü’nde ‘El Ele Daha Güçlüyüz’ mesajı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Çağla Katırcı, Toyosi Olobayo, Fuad Ogunbayo ve Simon Benjamın tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. 

Sosyal sorumluluk projesi, 4 – 5 Aralık 2017 tarihlerinde, 9:00 – 15:00 saatleri arasında, DAÜ İletişim Fakültesi kafeteryası önünde yer aldı. DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrenci temsilci Rasim Erdoğan’ın destekleriyle, “El Ele Daha Güçlüyüz” sloganı ile düzenlenen etkinlik kapsamında, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin tasarladığı ürünler satışa sunuldu. Projeyi gerçekleştiren DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, ürünlerin satışından elde edilecek olan geliri, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlayacaklarını ifade ettiler. İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin de etkinliğe katılıp kendi tasarladıkları ürünleri orada görmeleri, onlara başarı duygusunu en güzel haliyle hissettirdi. Ayrıca iki gün süren etkinliğe katılımın oldukça yoğun olduğu gözlemlendi.

Bu anlamlı etkinliğe imza atan öğrencilerden Çağla Katırcı, etkinlik sonunda “Sevginin ve iyiliğin en masum halleri tavırlarında ve bakışlarında gizli olan öğrencileri mutlu etmenin hazzını yaşıyoruz. Evet onlar farklılar, evet onlar sevgilerini belli etmekte hiçbir zorluk çekmiyorlar. Her biri ile sadece kısa bir vakit geçirdiğiniz zaman demek istediğimi eminim daha iyi anlarsınız” dedi.

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