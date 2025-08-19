DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashına' takımı Teknofest 2025'e davet edildi...

Teknofest Hava Savunma Sistemleri Yarışması’na davet edilerek büyük bir gurur kaynağı oldu. Geçtiğimiz yıl Teknofest Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda birincilik ödülünü elde eden ASHINA takımı, bu yıl ASELSAN paydaşlığında 52 ana kategori düzenlenecek olan ve Teknofest’in en kapsamlı kategorilerinden biri olan Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

İlk 65 Takım Arasına Yükseldi

Takım, söz konusu yarışma kapsamında Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşamasını başarıyla tamamlayarak ilk 250 takım arasına girdi. Ardından Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasını geçerek ilk 65 takım arasına yükseldi. Son olarak Sistem Kabiliyet Videosu aşamasını da başarıyla tamamlayan ekip, finalist olarak İstanbul’daki büyük organizasyona davet edildi.

Proje Hakkında

ASHINA takımının geliştirdiği proje, otonom çalışan ve hedef algılama özelliğine sahip bir Hava Savunma Sistemidir. Geliştirilen sistem, ülke güvenliğini sağlamak için önemli bir rol üstlenmekte olup, gelecekte drone gibi hava hedeflerine karşı kullanılabilecek özelliklere sahiptir.

Takım tarafından yapılan açıklama, “Yarışmaya katılma fikri 2024 Eylül ayında aldığımız bir karardı. Şubat ayına kadar planlama ve analizlerimizi yaptık. Mart ayında ÖTR, Mayıs ayında ise, KTR aşamasını tamamladık. Ağustos ayında, Sistem Kabiliyet Videomuzu YouTube platformuna yükledik. 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da finallerde olacağız. Mart ayından Haziran ayının sonuna kadar okulumuzun DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü CMPE227 laboratuvarlarında çalışmalarımızı ve testlerimizi gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verildi.

“Üstün Başarılar Diliyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan ASHINA takımının Teknofest 2025 gibi uluslararası öneme sahip bir organizasyona davet edilmesi bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu başarı, DAÜ’nün bilim, teknoloji ve inovasyona verdiği önemin en somut göstergelerinden biridir. Takımımıza İstanbul’da gerçekleşecek finallerde üstün başarılar diliyor, bu süreçte emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Takım Üyeleri

Takım Kaptanı Furkan Batı Bilgiler, DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olup, projede elektronik ve mekanik sistemlerden sorumlu olarak görev alıyor. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan Cemre Yeşil, takımın iletişim sorumluluğunu üstlenmekte ve yazılım sistemleri ile algoritma tasarımlarında görev alıyor. DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ise, projede yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinden sorumludur. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem, elektronik sistemlerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor