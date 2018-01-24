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DAÜ öğrencilerinden siber suçlar konulu seminer

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DAÜ öğrencilerinden siber suçlar konulu seminer
‘Tıklamadan Önce Düşün’ sloganı ile gerçekleştirilen seminer kapsamında,  internet kullanımının önemi, doğru ve yanlış kullanımları ve sonuçları üzerine farkındalık yaratmak amaçlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında toplanan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi kapsamında, dersin öğrencileri Ceren Çimen, Zaina Al-Rımawı, Vuyiswa Dlamini ve Damilare Alatiba tarafından siber suçlar konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminere, DAÜ Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli ve Ofis Ürünleri Eğitmeni Özlem Görkan Evre ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak konuşmacı olarak katılarak Doğa İlkokulu beşinci sınıf öğrencilerini bilgilendirdi.

Evre ve Çırak, çocuklara internet üzerinden oyun oynarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, hangi sitelere giriş yapmalarının uygun olup olmadığını anlattılar. Ayrıca, siber suç nedir, nasıl yapılır, bu saldırıya maruz kaldıklarında yapılması gerekenleri anlatan Evre ve Çırak, çocukların daha iyi anlamaları için günlük hayattan örnekler verdiler. Seminer, çocukların sorularının cevaplanması ile son buldu.

Projeyi gerçekleştiren iletişimciler, günümüzde siber suç oranının arttığını ve bu konuda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek, suç oranlarını düşürmenin iyi bir eğitimle sağlanabileceğini söylediler.

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