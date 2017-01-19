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DAÜ öğrencilerine Kuzey Kıbrıs'ı tanıttı

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DAÜ öğrencilerine Kuzey Kıbrıs'ı tanıttı
DAÜ yabancı diller ve ingilizce hazırlık okulu öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ı tanıdılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ Organizatörü Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Nevin Adalar, Pınar Hüdaoğlu ve Refika İlkan Özer’in önderliğini yaptığı ‘Kıbrıs Türk Kültürü’ projesi kapsamında, DAÜ YDİHO öğrencileri sosyal sorumluluk kapsamındaki ikinci gözlem gezilerini Girne bölgesinde gerçekleştirdi.

 

Söz konusu gezide öğrenciler ilk önce Beylerbeyi (Bellapais) Köyü’nü ziyaret ettiler. Kısa bir köy turundan sonra Bellapais Manastırı’nı gezen öğrenciler buranın tarihi ve doğal dokusunu çok beğendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Girne Kalesi’ni ziyaret eden öğrenciler burayı rehber eşliğinde gezip kalenin tarihi hakkında bilgi edindiler. Ardından Girne yat limanında dolaşıp bol bol fotoğraf çekme imkanı yakaladılar. Bu geziden çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler Kuzey Kıbrıs’ın değişik bölgelerindeki tarihi ve coğrafi güzellikleri keşfetmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler ayrıca bu geziler esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle kaynaşma fırsatı da buldular.

 

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