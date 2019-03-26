DAÜ öğrencisi Adem Çavuşoğlu KKTC rekoru kırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Adem Çavuşoğlu, 60.83 metrelik derecesi ile cirit atmada yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükler Rekoru ve Türkiye üçüncülüğünün sahibi oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin’de yer alan Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde düzenlenen, 18. Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda mücadele eden DAÜ öğrencisi Çavuşoğlu, böylece Hamis Çakır’a ait rekoru kırma başarısını gösterdi. Çavuşoğlu, aynı zamanda 57.17 metrelik derecesi ile KKTC Gençler Rekoru’nun da sahibi konumunda bulunuyor. Çavuşoğlu’nun söz konusu başarısının ardından, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, dekan yardımcıları ve Spor Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri eşliğinde öğrencilerini tebrik ederek kendisine plaket takdiminde bulundu.

DAÜ Rektörü Tebrik Etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, rekortmen DAÜ öğrencisi Adem Çavuşoğlu’nu makamında kabul etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Spor Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil de hazır bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, rekortmen sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve DAÜ olarak başarılı sporcularını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.