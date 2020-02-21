DAÜ Öğrencisinden Gururlandıran Başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel

İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Jemma Claire Forster’in

Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Uluslararası “Redman” Sanat Bienali için

tasarladığı eser en iyi çalışmaların seçildiği katoloğa girmeye hak kazandı.

Her iki yılda bir düzenlenen “Redman” Uluslararası Sanat Bienali’ne bu yıl 70

ülkeden 610 sanatçı toplam 7,000 eserle katıldı. Jemma Claire Forster’ın

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih

Çavuşoğlu tarafından yürütülen “Atölye Çalışması II” dersi kapsamında

tasarladığı “Iconic Beauty” isimli çalışma uluslararası jüri tarafından “Mona

Lisa” kategorisinde en iyiler arasında belirlendi. DAÜ öğrencisinin böylesine

önemli bir sanat platformunda kazandığı başarı ile hem DAÜ hem de KKTC

temsil edilmiş odlu.