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DAÜ Öğretim Görevlileri Azerbaycan’da uluslararası sempozyuma katıldı

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DAÜ Öğretim Görevlileri Azerbaycan’da uluslararası sempozyuma katıldı
DAÜ Atatürk Araştırma Merkezi Öğretim Görevlileri Dr. Turgay Bülent Göktürk ve Süheyla Göktürk IV. Uluslararası Bilim Sempozyumu’na katıldılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma Merkezi Öğretim Görevlileri Dr. Turgay Bülent Göktürk ve Süheyla Göktürk Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Atatürk Araştırma Merkezi organizasyonunda gerçekleştirilen “20. Yüzyılda Türk-Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar” konulu IV. Uluslararası Bilim Sempozyumu’na katıldılar.

Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinde, 22-27 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan sempozyumda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) hem de DAÜ’yü temsil eden öğretim görevlileri “Kıbrıs’ta Türklere Karşı Yapılan Katliamlar ve Kanlı Noel” başlıklı bildiriyi görsel bir sunumla aktararak, Rum katliamlarının tarihsel sürecini uluslararası kamuoyuna yansıttılar.

PROF. DR. OSAM’A BİLDİRİ KİTABI TAKDİM EDİLDİ

Almanya, Rusya, Polonya, Hindistan ve Türkiye başta olmak üzere 21 farklı ülkenin akademisyenlerinin katıldığı söz konusu sempozyum bildiri kitabı, Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim edildi. Prof. Osam, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası platformda tanıtılmasına katkı sağlayan bu tarz akademik faaliyetleri her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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