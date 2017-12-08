DAÜ öğretim görevlisi ilk kez AEHT yarışmalarında jüri oldu

Özbaşar, Belçika’nın Ostend şehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferans etkinlikleri çerçevesinde yapılan mutfak yarışmalarında bir ilke imza atarak jüri üyesi olarak görev yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar, Belçika’nın Ostend şehrinde 30.’su düzenlenen Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferans etkinlikleri çerçevesinde yapılan mutfak yarışmalarında bir ilke imza atarak jüri üyesi olarak görev yaptı.

Bilindiği üzere DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü World Association of Chefs Societies (WACS) “Dünya Şefler Birliği” tarafından akredite oldu. 1928 yılında Paris’te kurulan WACS’ın kurumsal üyelik akreditasyonuna sahip olan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, WACS tarafından akredite olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasındaki ilk üniversite bölümü olmuştu.

Öte yandan, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar, geçtiğimiz yıl 15.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali çerçevesinde WACS tarafından festival kapsamında organize edilmiş olan ve Dünya Şefler Birliği Yarışma Komiteleri Başkanı Gert Klötzke tarafından yönetilen “Uluslararası Jürilik Kursu”na katılarak, uluslararası gastronomi yarışmalarında jüri üyesi olarak görev alabilecekleri sertifikayı almaya hak kazanmıştı. Bu yıl tüm gün süren yarışmalarda Kurtuluş Özbaşar Jüri üyeliği görevini gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi olarak ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bundan sonraki uluslararası yarışmalarda da hocamıza görev verildiğinde mutluluğumuz artarak devam edecek.” ifadesinde bulundu. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, Avrupa’daki Turizm, Otelcilik ve Gastronomi alanlarında eğitim veren kurumlar arasında en prestijli değere sahip bu etkinliğe DAÜ öğrencilerinin yanı sıra, jüri üyeliği görevini yürüten öğretim görevlisinin katılımları için destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne ve özellikle DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini sundu.