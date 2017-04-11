DAÜ Öğretim Üyesi Aydoğan’dan iki temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan, Adana’da Çukurova İlçe Belediyesi Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan ikinci kez festivalin düzenleme kurulunda görev alarak festivalin içeriğinin belirlenmesine ve gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Festivale Orhan Kemal’in oğulları Nazım Öğütçü, Işık Öğütçü, Adanalı sinema sanatçısı Menderes Samancılar, Adanalı şair Salih Bolat, Adanalı öykücü Özcan Karabulut ve ellinin üzerinde sanatçı, bilim adamı katıldı. Şiirli sunum, paneller, sergiler, söyleşi ve gösterimlerin yapıldığı festival büyük ilgi gördü, kent sanat ortamını zenginleştirdi.

Öte yandan Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan 10. Çukurova Kitap Fuarı’nda bir söyleşiye katıldı.

Fuara 180’in üzerinde kitabevi ve yayınevi katıldı. Yazarların kitaplarını imzaladığı fuarda kültür, sanat ve edebiyat üzerine konuşma, panel, söyleşi ve dinletiler yapıldı. Bu söyleşilerden birinin katılımcısı ve yöneticisi DAÜ misafir öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan oldu. Everest Yayınlarının Çukurova Salonu’nda düzenlediği “Orhan Kemal Unutulmuş Öyküler” konulu söyleşiye Bedri Aydoğan’la birlikte Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü katıldı. Işık Öğütçü’nün hazırlamış olduğu Orhan Kemal’in Unutulmuş Öyküler kitabı üzerine konuşuldu.

Orhan Kemal’in ölümünden sonra gazetelerde kalmış öykü ve romanlarının gün ışığına çıkarıldığını söyleyen Bedri Aydoğan, son kitap Unutulmuş Öyküler’in de bu özellikte bir kitap olduğunu söyledikten sonra öyküleri değerlendirdi. Bu kitapla birlikte Orhan Kemal’in ilk öyküsünün Balık değil, Bir Münevverin Ölümü olduğunu belirtti. Bu öykü ilk olarak bu kitapla okurun önüne çıkmış oldu.