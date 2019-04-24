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DAÜ öğretim üyesinden çocuk yetiştirme üzerine eğitim söyleşisi

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DAÜ öğretim üyesinden çocuk yetiştirme üzerine eğitim söyleşisi
DAÜ öğretim üyesinden çocuk yetiştirme üzerine eğitim söyleşisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu velilerine yönelik “Yeterince iyi anne babalık” konulu, etkileşimli bir konferans gerçekleştirdi. Son yıllarda özellikle erken çocukluk gelişimi ve eğitimi konusundaki bilimsel çalışmaların göstergeleri doğrultusunda, çocukların doğuştan getirdikleri gelişim potansiyelinin, nasıl izleneceği ve destekleneceği, çocuk yetiştirmede sağlıklı belirgin sınırlar, benlik kontrolü, yılmazlık, sosyal ve duygusal zeka, mizaca yönelik ebeveynlik gibi çocukta sağlıklı gelişimin öncülü olan konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı söyleşiye anne babaların yüksek bir ilgi ve motivasyonla katılım göstermesi eğitimcileri memnun etti. Kişiliğin biyolojik temelleri üzerine çevrenin etkileri, çocuklarda olumlu sosyal davranışları destekleme yolları, en az zeka kadar önemli olan diğer sosyal ve duygusal becerilerin neler olduğu ve mizaca göre nasıl desteklenmesi gerektiği, günümüz güncel bilimsel çalışmalarının sonuçları ile örneklendirilerek tartışıldı. Ayrıca, duyusal hassasiyet gibi, çocuğun gelişimsel çevresini oluştururken göz önünde bulundurulması gereken düzenleme ve ilkelere dikkat çekilerek, çocuğun yaşamının ilk yıllarında tüm beyin faaliyetlerini geliştiren etkinlikler vurgulandı.

 

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın, bir eğitim psikoloğu ve uzun yıllardır öğretmen yetiştiren ve araştırmalar yürüten bir akademisyen olarak, her zaman üniversitede üretilen bilginin “Toplumun gereksinimleri” doğrultusunda, paydaşlarla buluşması için çaba harcadıklarını belirterek, bu buluşma fırsatını yarattıkları için Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu yönetimine Eğitimci Hülya Özkoşar’ın şahsında teşekkürlerini ifade etti. Anaokulu yöneticileri ve öğretmenleri de bu tür aile-okul etkileşim toplantılarının düzenli olarak süreceğini belirterek, etkin katılımlarıyla, konferansı yararlı kılan tüm anne babalara ve konuşmacı Doç. Dr. Eda Yazgın’a teşekkürlerini sundular.

 

 

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