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DAÜ öğretim üyesine iyi doktora tezi kategorisinde ikincilik ödülü

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DAÜ öğretim üyesine iyi doktora tezi kategorisinde ikincilik ödülü
Yrd. Doç.Dr. Gülten Sucu Dağ, 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi”ne katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Gülten Sucu Dağ, 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi”ne katıldı.

Kongrede Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu’nda Türkiye’de Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı’nda yapılan doktora tez çalışmaları sunulmuş olup bu kapsamda Yrd. Doç.Dr. Gülten Sucu Dağ “Enteral Beslenen Hastalarda Bilgisayara Dayalı Karar Destek Sisteminin Gastrik İntolerans ve Diyare’ye Etkisinin İncelenmesi”  konulu bildirisini sunmuştur. Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu sonunda, Avrupa Ameliyathane Hemşireliği Derneği (EORNA) üyelerinin ve Türkiye’de Cerrahi Hemşireliği Öğretim Üyelerinin yer aldığı jüri, sunulan bildirileri değerlendirmiş ve Yrd. Doç.Dr. Dağ çalışması ile “En İyi Doktora Tezi” kategorisinde ikincilik ödülü almıştır. 

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