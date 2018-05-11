DAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencileri Türkiye’de Öğrenci Kongresine Katıldı

Türkiye’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi”nin on üçüncüsü Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca alanında uzman öğretim üyeleri tarafından çeşitli konferansların ve atölye çalışmalarının yürütüldüğü kongrede, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 245 sözlü, 37 poster olmak üzere toplam 282 bildiri sunuldu ve tartışıldı.

Söz konusu kongrede, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 4. sınıf öğrencileri, öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek danışmanlığında Araştırma Projesi I-II dersleri kapsamında hazırlayıp kongreye gönderdikleri 4 projeyi bildiri olarak sundular. ‘Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 36-72 Ay Çocuklarda Görülen Sorun Davranışlara İlişkin Görüşleri’ (Kerime Tuncer, Nida Kaya Büşra Öz); ‘Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzlediği Çizgi Filmlerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi: Cedric Örneği’ (Elif Esra Özenç); ‘Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimi Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi’ (Sabriye Mahrum ve Yaren Özdoğanoğlu); ve ‘Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi’ (Ayşe Sancak ve Ayşe Çiftçioğlu) başlıklı çalışmalar kongre katılımcıları tarafından ilgiyle izlendi.

Elif Esra Özenç’in “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzlediği Çizgi Filmlerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi: Cedric Örneği’ isimli çalışması, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOOEGD) tarafından kongredeki en iyi ikinci bildiri ödülüne layık görüldü.

DAÜ’lü öğrenciler yaptıkları sunumların yanı sıra, kongredeki atölye çalışmalarına katılarak bilgi ve deneyimlerini artırma ve farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerle tanışma ve kaynaşma olanağına da sahip oldular.



