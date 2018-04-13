DAÜ – Oxford iş birliğinde gerçekleşen kadın sağlığı projesi devam ediyor

Söz konusu projede DAÜ ve Oxford Üniversitesi’nden projeyi yürüten öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerine Harvard Üniversitesi ve London School of Economics tarafından da akademik destek veriliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Oxford Üniversitesi ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) akademik iş birliğinde gerçekleştirilmekte olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanan Uluslararası Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi Projesi devam ediyor. Adanın kuzeyinde kadınların sağlık sorunları ve hastalık dağılımlarının yanı sıra, hastalıkların görülme sıklıklarını da belirleyecek uzun soluklu proje kapsamında, 2021 yılında kadın sağlığı haritasının çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmaya 950 Kişi Katıldı

15 Eylül 2017 ile 15 Ocak 2018 tarihleri arasında proje hazırlık süreci tamamlanan ve DAÜ ile Oxford Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kadın Sağlığı Haritası Projesi’nin KKTC ayağında yapılan çalışmaya bugüne kadar 950 kadın katıldı. Veri toplama işlemleri 15 Haziran 2019’a kadar sürecek. Veri toplama sürecinin başladığı 15 Ocak 2018 tarihinden beri proje ekibi Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Bülent Ecevit Lisesi, Dikmen İlkokulu, Levent Koleji, Mavi Elma Anaokulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Anafartalar Lisesi, Girne Maarif Anaokulu, 23 Nisan İlkokulu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Yenierenköy Lisesi, Yenierenköy İlkokulu, Karpaz Okul Öncesi Kreşi, Karpaz İlkokulu, Karpaz Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Düzova İlkokulu, Cihangir Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mehmetçik İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Maarif Anaokulu’nu ziyaret etti.

Devlet Kurumları Da Ziyaret Ediliyor

Ayrıca proje kapsamında birçok özel kuruluş, devlet kurumu ve bölge de ziyaret edildi. Ziyaretler şu şekilde gerçekleşti: Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Bayrak Radyo Türk Televizyon Kurumu, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Polikliniği, Türk Bankası, Merkez Bankası, Polis Genel Müdürlükleri (Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt), Cardplus, Kaner Şirketler Grubu, Orhan Şevket Ltd., Esmen Group (Terranova, Calliope, Primadonna), Deniz Plaza, Yurtiçi Kargo, Dream’s Hair, Koton, Adidas, Anadolu Hayat Emeklilik, Dağlı Trading, Ermataş, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, DAÜ Öğrenci İşleri, Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Mağusa Yaşam Hastanesi, Güzelyurt Çarşısı, Güzelyurt Tapu Dairesi, Kıbrıs Türk Tütün Fabrikası, Devpa Süpermarket, Toros Centre, Maraş Bölgesi, İskele Bölgesi, Köşklüçiftlik Lefkoşa Bölgesi ev ziyaretleri.