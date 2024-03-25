DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan'dan Kütüphane Haftası Açıklaması

DAÜ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ MÜDÜRÜ OSMAN SOYKAN’DAN KÜTÜPHANE HAFTASI’NA YÖNELİK AÇIKLAMA

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan 60. Kütüphane Haftası’na yönelik açıklamalarda bulundu. Soykan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

60. Kütüphane Haftası Türkiye ve ülkemizde bu yıl, 25 – 31 Mart, 2024 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. “Kütüphane Haftası” her yıl Mart ayının son Pazartesi ile başlayan haftayı kapsamaktadır. Haftanın “Kütüphane Haftası” olarak kutlanması, Türkiye’de 1964, ülkemizde de 1996 yılında, Milli Eğitim Bakanlıklarınca resmileştirilmiştir. Haftanın amacı; kitabın ve okumanın değerini vugulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini, rolünü duyurmaktır.

“Bilgi”, çağımızın vazgeçilmez değeridir. Bilgiyi, bilimselliği, bilimi kendilerine rehber edinen toplumlar, bilim ve teknoloji alanında sürekli gelişmekte ve bu gelişim, gerek entelektüel yaşam seviyelerine gerekse ekonomik refah düzeylerine iyi yönde yansımaktadır.

Günümüzde üniversite kütüphaneleri, özellikle internet teknolojisinden yararlanarak, bilginin sadece toplandığı, korunduğu ve arşivlendiği yerler olmaktan çıkmış, araştırmacıların yakındaki veya uzaktaki yeni bilgi kaynakları ile buluşmasını sağlayan bilgi portalları konumuna gelmişlerdir. Üniversite kütüphaneleri, bilgiye fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda Kütüphanelerarası iş birliği ve belge paylaşımı büyük önem kazanmıştır. Bu yeni kütüphane politikası ve organizasyonu, akademisyen ve araştırmacıları mekan sınırı olmaksızın bilgi ile buluşturabilmektedir. 21. yüzyılın üniversite kütüphanesinin yeni görevi, araştırmacıların her türlü formattaki mevcut bilgiye sınır tanımaksızın erişmesine yol göstermek, aracı olmaktır.

Tüm kütüphaneler için olduğu gibi, 60. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, kapsamlı basılı ve elektronik bilgi hizmetleri sunabilen, bölgemizdeki seçkin kütüphanelerden birisidir.

Bölgemizde ve dünyada yükseköğretim alanında seçkin bir kurum haline gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, eğitim-öğretim amaçlarına ulaşabilmesi için yegane bir işleve sahip olan kütüphanemiz; 170,000 civarında basılı kitap, 10,000’lerce elektronik dergi aboneliği ve 320,000 civarında tam metin elektronik kitap koleksiyonuna sahiptir. Kütüphanemizin abone olduğu online veri tabanları sayesinde, binlerce elektronik dergi ve kitap yanında, dijital formatta; konferans bildirileri, tezler, raporlar, inceleme yazıları, istatistiki veriler, çalışma metinleri, standartlar, bibliyografik kayıtlar ve benzeri bilgi materyalleri de araştırmacılarımıza sunulmaktadır.

Etkin bilgi hizmetleri ve zengin koleksiyonları ile kütüphanemiz, üniversitemizin çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının vazgeçilmez aracı olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Kütüphanemiz Üniversite hocalarımız ve öğrencilerimiz yanında halkımıza ve dünya araştırmacılarına da hizmet vermektedir. Bu bağlamda toplumumuzu, kitap okumaya ve kütüphane hizmetlerimizden yararlanmaya davet ederiz.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi hakkında bilgi edinmek isteyenler web sitemizi ziyaret edebilirler (http://library.emu.edu.tr).

Tüm kütüphanecilerin ve kütüphane dostlarının Kütüphane Haftası’nı kutlar, toplumumuza kitap dolu günler dilerim.