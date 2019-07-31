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DAÜ Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacağı yeni programları ile büyümeye devam ediyor
DAÜ Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek

YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı yeni akademik dönemde öğrenci kabul edecek.

 

2 Yıllık Program

Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı öğrencilere iki yıllık öğrenimleri süresince, tüm dünyada yeni trend olan pastacılık sektörünün yanı sıra, klasikten modern pastacılığa ve artisan ekmek yapımına kadar farklı alanlarda kariyer yapmaya uygun eğitim sağlıyor. Ülkemizde bir ilk olan program, zengin bir ders yelpazesinde uluslararası standartlara uygun temel pastacılık ve ekmekçilik derslerinin yanı sıra seçmeli derslerle de öğrencileri sektöre hazırlıyor.

 

Geleceğin Pasta Şefleri

Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’nın amacı, yiyecek ve içecek sektörüne pastane şefi olmaya aday ulusal ve uluslararası tatlı, pasta ve benzeri ürünlerin yer aldığı mutfaklardan örnekler sunabilecek geleceğin pasta şeflerini yetiştirmektir. Günümüzde oldukça popüler olan fırın ve ekmekçilik alanında eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamak da programın amaçları arasında bulunuyor. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunuluyor.

 

Kariyer Fırsatları

Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri” unvanı alıyor. Mezunlar, sektörün aradığı niteliklere sahip olacağından, konaklama işletmeleri (otel, motel, tatil köyü ve benzeri), restoran, café, pastane, fırın ve unlu mamuller kurumları gibi işletmeler tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.

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