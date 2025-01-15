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DAÜ-PDRAM Güney Kampüsten "Yeni Yıla Anlamlı Bir Başlangıç" başlıklı atölye çalışması...

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Güney Kampüs tarafından, "Yeni Yıla Anlamlı Bir Başlangıç" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirildi.
DAÜ-PDRAM Güney Kampüsten "Yeni Yıla Anlamlı Bir Başlangıç" başlıklı atölye çalışması...

Atölye çalışmasında, katılımcıların yeni yıla girerken uzmanlar eşliğinde deneyimlerini gözden geçirerek çeşitli konularda kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Çalışma, DAÜ-PDRAM’da görev yapan alanında deneyimli uzmanlar olan Uzman Psikolog Özlem Erginsoylu, Uzman Psikolog Güler Ataş Buldu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Halide Sarp tarafından yürütüldü. Program, katılımcıların kendilerini anlamaları, güçlü yanlarını keşfetmeleri ve yeni yıla anlamlı bir başlangıç yapmalarını desteklemeye yönelik interaktif etkinliklerle zenginleştirildi.

Katılımcılar, atölye çalışmasını son derece verimli ve keyifli bulduklarını ifade ederek bu tür çalışmaların devam etmesini talep etti. DAÜ-PDRAM Güney Kampüs, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla farklı temalarda yararlı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

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