DAÜ-PDRAM “Yaşlılık Dönemi ve Hakları” üzerine seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM), Üniversite içi bilgi birikiminin toplum yararına paylaşılması amacıyla yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, “Yaşlılık Dönemi ve Hakları” konulu bir seminer verdi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağılığı Derneği, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Gelişim Akademisi iş birliğiyle organize edilen seminer, Mağusa Gençlik Akademisi’nde (MGA) gerçekleşti. Yaşlılık döneminin gelişimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alındığı seminerde, Kuzey Kıbrıs’ta yaşlılığa ve yaşlılara yönelik algı, tutumlar ve yaşlılara tanınan ve halen tanınmayan bireysel ve sosyal haklar üzerine bilgi paylaşımı yapıldı. Yaşlılık dönemine dair psikolojik ve sosyal refahın artırılmasına imkan sağlayabilecek çalışmalar ise KKTC’de ve farklı ülkelerde yer alan uygulamalar üzerinden değerlendirildi. Seminer, DAÜ-PDRAM uzmanları Uzm. Psk. Güler Ataş Buldu, Sosyal Çalışmacı Halide Sarp ve Uzm. Psk. Sıla Berfin Saklıca tarafından verildi.