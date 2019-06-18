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DAÜ-PDRAM’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı

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DAÜ-PDRAM’ın KKTC Merkezi Cezaevi çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı
DAÜ-PDRAM’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) ve KKTC İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 29 Nisan – 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında DAÜ-PDRAM tarafından cezaevi çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

 

29-30 Nisan ve 2 Mayıs 2019 tarihlerinde “Kaygı ve Kaygı Bozuklukları” ve “Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Dürtüsellik” konularında düzenlenen seminerler, 6-9 Mayıs 2019 tarihlerinde “Sağlıklı ve Riskli Yönleriyle Ergenlik” ve “Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışları”, 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde “Madde Kullanımı ve Etkileri”, 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde “Öfke ile Başetme ve Şiddete Yönelik Farkındalık” ve 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde “Sağlıklı İletişim” konuları ile devam etti. DAÜ-PDRAM uzmanları tarafından verilen ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcıların bireysel iyilik halini desteklemek ve sağlıklı toplumsal yaklaşım becerilerine katkı koymak hedeflendi. Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına 462 cezaevi çalışanı katılırken, eğitimi tamamlayan katılımcılara DAÜ-PDRAM tarafından katılım belgesi verildi.

 

 

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