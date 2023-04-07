DAÜ Per Sen Başkanı Altun DAÜ'de Münhallerin kendi talepleri üzerine yapıldığı açıkladı

"Hiçbir şekilde bu yazdığınız doğru değil."

İŞTE DAÜ PER SEN Başkanı Erdal Altun'un yaptığı açıklama;

Üniversitemizde 2022 Ağustos tarihinde açılan,Seçimler ve Deprem nedeniyle 2 kez ertelenen münhaldir.

Doğru bir haber yazmak isterseniz ,DAÜ' de yetkili Sendikayız ve bizim talebimiz üzerine münhal yapılmıştır. Tüm sınavlar kameralar önünde ayrıca ses kayıtları alınarak en şeffaf hali ile gerçekleşmiştir.

Kadro artırımının Rektör ilede hiç alakası yoktur. Acil ihtiyaç nedeniyle Sendikamız talep etmiştir. Bu belgeleri size sızdıran okuyup anlatmamış, yine yanlış haber yazmışsınız.

Sorsanız herseyi öğrenirdiniz.

İŞTE Belgeli Haberimiz;

DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

DAÜ'de Prof. Aykut Hocanı'nın akla aykırı uygulamaları durmak bilmiyor.

DAÜ'de örgütlü sendikaların seçim çağrıları arasında DAÜ VYK'ya ek istihdam kararı aldıran Prof. Aykut Hocan'ın diğer yandan da Dekanlar ile buluşmasında DAÜ'de özlük haklarından %40'â varan kesintiler yapılacağını açıkladı.

MÜNHAL 26 KİŞİLİK AÇILDI ,37 KİŞİ İŞE ALINDI

DAÜ'de geçtiğimiz yıl açılan münhallere yüzlerce genç müracaat ederken açılan 26 kişilik münhal için 37 kişinin DAÜ VYK onayı ile istihdam edilip kadrolandığı belirtiliyor.

DAÜ'de yüzlerce kadrosuz çalışan ise halen kendilerine verilen kadrolanma sözlerinin tutulmasını bekliyor.

İLGİLİ HABER: DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!