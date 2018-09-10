DAÜ, Prof. Dr. Allam’ı ağırladı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrenci eş danışmanlığı görevi yapan Prof. Dr. Allam, DAÜ’lü öğrencilere “Havacılık Navigasyonu” ve “Hastalıkların insan dokularının elektromanyetik özelliklerini kullanarak mikrodalga anten sensörlerinin yardımı ile teşhisi” konularında 2 gün üst üste seminer verdi.

Prof. Dr. Necdet Osam ve Prof. Dr. H. Tanju Besler’e Ziyaret

DAÜ’de olduğu süre içerisinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler’i de ziyaret eden Prof. Dr. Allam, DAÜ hakkında geniş bilgiler aldı. Ziyaretlerde iki üniversite arasında olası iş birlikleri üzerinde yoğunlaşıldı.

Görüşmelerde öğrenci değişim programı, bilimsel bir ortak proje yapılması ve DAÜ’de insan vücuduna entegre edilebilecek küçük boyutlardaki antenlerin tasarımı, üretimi ve test edilmesi ile ilgili bir laboratuvar kurulması gibi konularda ön görüşmeler ve fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Allam da Kahire Alman Üniversitesi hakkında bilgiler vererek DAÜ’de olduğu süre içerisinde çok güzel bir şekilde ağırlandığını ve DAÜ’nün etkileyici bir üniversite olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Allam’a ziyaretlerde DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu da eşlik etti.

Prof. Dr. Allam Kimdir?

Halen, Kahire Alman Üniversitesi, Haberleşme Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Allam’ın, antenler, mikrodalga antenler, modern araç antenleri, özel amaçlı antenler ve implantasyon antenler konusunda çok sayıda yayınları ve laboratuvar çalışmaları mevcuttur.