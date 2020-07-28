DAÜ Prof. Dr. Refia Selma Görgülü İçin veda töreni düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2020 yılları arasında fakültede görev yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refia Selma Görgülü’nün üniversiteden ayrılması nedeniyle, kendisine üniversiteye yapmış olduğu katkılardan dolayı bir veda töreni düzenledi. Söz konusu tören; 24 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 13:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı. Törene; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Bir DAÜ’lü Olmaktan Her Zaman Onur ve Gurur Duydum”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refia Selma Görgülü, törende yaptığı konuşmada bugünün kendisi için çok özel, anlamlı ve duygusal bir gün olduğunu belirterek, “7 yılda belli bir mesafe kat ettik. 2013 yılında başlayan yolculuğumuzda pek çok mücadelede bir arada olduk. Birbirimize karşı her zaman el ele vererek ve saygı göstererek yol aldık. Birlikten gücün nasıl oluştuğunun örneğini sergiledik. Bir DAÜ’lü olmaktan her zaman büyük bir mutluluk, onur ve gurur duydum. Sizlerle birlikte olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. DAÜ’de çok özel akademik personel, yönetsel personel ve öğrenciler var” diye konuştu.

“Daima Mesleğim İçin Mücadele Ettim”

Ömrü boyunca mesleği için mücadele ettiğini ifade eden Prof. Dr. Görgülü, “Hiçbir zaman kendi varlığımı bir yerlere taşımak için değil, daima mesleğimi bir yere taşımak için mücadele ettim. Hemşirelik, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda hak ettiği statüye ulaşamamış bir meslek. Üzerinde hak iddia edilebilen, eğilip bükülebilen ve bir profesyonel bir sağlık disiplini değil de bir grubun yardımcısı olarak algılanan bir meslek. Ama biz öyle değiliz. Biz profesyoneliz. Bütün ömrüm bu mücadeleyle ve var olma savaşıyla geçti. 1981 yılından beri süren bu mücadeleye, çok özel vefa duygusu olan bir üniversitede son noktayı koyabilmek benim için çok değerli. Beni onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Eminim DAÜ çok daha iyi noktalara yol alacaktır” şeklinde konuştu.

Anı Defteri Takdim Edildi

Prof. Dr. Görgülü’nün konuşmasının ardından, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından kendisi için hazırlanan özel videonun gösterimi yapıldı. Video gösterimi sırasında salonda oldukça duygu dolu anlar yaşandı. Video gösteriminde Hemşirelik Bölümü mezunlarının Prof. Dr. Görgülü için hazırladığı mesajlar da yer aldı. Video gösteriminin ardından DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ tarafından Prof. Dr. Refia Selma Görgülü’ye plaket, hediye ve kendisi için hazırlanan anı defteri takdim edildi.