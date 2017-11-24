DAÜ Psikoloji Bölümü 2. Sosyal Psikoloji Kongresi’ni düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde II. Sosyal Psikoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

Birincisi Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal Psikoloji kongresi, Kasım 2016’da 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan II. Sosyal Psikoloji Kongresi’ne 400'ün üzerinde öğrenci, araştırmacı ve sosyal psikolog katılacak. Üç gün sürecek kongre boyunca toplam 11 panel gerçekleştirilecek, 6 davetli konuşmacı sunum yapacak ve poster bildirileri sergilenecek.

KKTC’de tek ve Türkiye’de 11 üniversitenin sahip olduğu Türk Psikologlar Derneği akreditasyonuna sahip olan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenel Hüsnü Raman, düzenlenecek olan Sosyal Psikoloji Kongresi ile sosyal psikoloji alanında artan bilgi birikiminin paylaşılmasının amaçlandığını belirtti. Doç. Dr. Raman ayrıca, bu kongrede kuramsal, görgül ve yöntemsel tartışmaların yapılacağı ve yeni ortak projelerin temellerinin atılacağı bir platform oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kongrenin açılışı 27 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmaları ile gerçekleştirilecek.